Luottotopparit lopettivat, mutta Markku Kanerva sai myös hyviä uutisia: ”Tosi kiva kuulla”

Huuhkajat koki pettymyksen, mutta matka jatkuu kasvaneella itseluottamuksella.

Helsinki

Suomalaiseen jalkapallohistoriaan jäävä miesten maajoukkueen vuosi 2021 päättyi myöhään tiistai-iltana Helsingin Olympiastadionilla odotetulla ja samalla kitkerällä tavalla, kun Huuhkajat taipui 0–2-tappioon hallitsevalle maailmanmestarille Ranskalle.

Kun Ukraina samaan aikaan voitti vieraissa Bosnia-Hertsegovinan, jäi Suomi lohkokolmoseksi. Pisteellä ohi mennyt Ukraina jatkaa maaliskuiseen MM-jatkokarsintaan lohkokakkosena. Lähellä siis oltiin, mutta tulos oli lopulta sama kuin maajoukkuehistorian aiemmissa yhdeksässätoista MM-karsinnassa: lopputurnausnurmet jäävät tallaamatta.

”Pettymys on päällimmäisenä, mutta hyvin pian tulee ylpeys. Siitä, mitä me altavastaajina saimme aikaan erittäin kovassa lohkossa”, maalivahti ja maajoukkueen kapteeni Lukas Hradecky sanoi.

Hradecky totesi heti perään, että matka jatkuu. Tiistaisen ottelun jälkeen herkisteltiin kokeneiden toppareiden Joona Toivion ja Paulus Arajuuren maajoukkueurien päättymistä, mutta luottomiehet Hradecky ja Teemu Pukki jatkavat Huuhkajissa.

”Virtaa on. Ensi kisoihin alkaa valmistautuminen, kun seuraavan kerran kokoonnutaan”, komeaan sadan maaottelun lukemaan tiistaina yltänyt Pukki sanoi ja sai vierellään tiedotustilaisuudessa istuneen päävalmentaja Markku Kanervan toteamaan ”tosi kiva kuulla”.

Oikealla tiellä

Joukkueella matka jatkuu kohti ensi kesän Kansojen liigan pelejä sarjan toiseksi ylimmällä tasolla, ja Kanervan mukaan ollaan ”oikealla tiellä”.

”Näen tulevaisuuden valoisana. Joukkueen itseluottamus on kasvanut, peli on mielestäni kehittynyt, on menty eteenpäin. Se, että pystytään (haastamaan) maailmanrankingin ykköset (Belgia-tappio EM-kisoissa) ja maailmanmestarit (Ranska-tappiot MM-karsinnoissa)”, se vaatii vielä vähän enemmän. Mutta mielestäni olemme oikealla tiellä.”

Hradecky ja Pukki ovat samoilla linjoilla.

”Ihan mahtava maajoukkuevuosi. EM-kisat jäi ehdottomasti meille kaikille mieleen, ja näissä syksyn (MM-karsinnan) loppupeleissä nousimme jo menetetyistä asemista kamppailemaan vielä MM-kisapaikasta. Ne tuovat paljon uskoa”, Hradecky sanoi.

”EM-kisat oli meidän kaikkien iso unelma. Se on nyt koettu, ja nälkää jäi siitä paljon. Viimeisessä pelissä taisteltiin jatkopaikasta, ja sama juttu näissä karsinnoissa. Se kertoo, että ollaan kehitytty ja valmiit taistelemaan kisapaikoista myös tulevaisuudessa”, Pukki valoi uskoa ja luottoa tulevaan.