Aamulehti seuraa kello 21.45: Huuhkajat taistelee MM-kisojen jatkokarsintapaikasta Ranskaa vastaan – Näin Suomi etenisi jatkoon

Aamulehti seuraa Suomen ja Ranskan jalkapallon MM-karsintaottelua tässä artikkelissa.

Aamulehti

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää MM-karsintojen lohkovaiheen tiistaina Olympistadionilla Helsingissä Ranskaa vastaan. Ottelu alkaa kello 21.45.

Ranska on jo varmistanut lohkovoiton ja suoran paikan Qatarin vuoden 2022 MM-kisoihin, mutta Suomi taistelee Ukrainan kanssa yhä lohkon kakkospaikasta.

Lohkokakkonen pääsee jatkokarsintaan hakemaan kisapaikkaa. Suomi voitti lauantaina Bosnia-Hertsegovinan 3–1 vieraskentällä, mikä toi vielä hyvän mahdollisuuden kakkossijaan päätöspelissä.

Näin Suomi menisi jatkokarsintaan

Ennen ottelua Suomi on kaksi pistettä Ukrainan edellä. Ukraina pelaa samaan aikaan vieraspelin Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

Voittamalla Ranskan Suomen kakkospaikka olisi varma. Myös Ukrainan tappiolla tai tasapelillä Suomen kakkossija varmistuisi Ranska-pelin tuloksesta riippumatta.

Jos Ukraina voittaa ja Suomi pelaa tasan, ollaan tasapisteissä. Suomen pitää tehdä siinä tapauksessa vähintään yhä monta maalia kuin Ukraina. Tasapisteissä järjestys määräytyy ensin maalierolla, sitten tehtyjen maalien mukaan ja kolmanneksi keskinäisten pelien pisteillä. Niissä Ukraina on parempi pistein 4–1. Suomi on tehnyt tähän mennessä 10 ja Ukraina 9 maalia. Suomen maaliero on +2 ja Ukrainan +1.

Lue lisää: Näin Huuhkajien tie MM-jatkokarsinnoissa muodostuisi, kisapaikan ratkaiseva peli voitaisiin pelata Olympiastadionilla maaliskuussa

Ranskan valmentaja Didier Deschampsin on arvioitu lepuuttavan Suomi-pelissä tähtipelaajiaan, sillä Ranskalle pelillä ei ole varsinaista panosta. Aamulehti seuraa kutkuttavaa jalkapalloiltaa.