Suomi jännittää oman pelin lisäksi Ukrainan ottelua: ”On iso tekijä, mitä Bosniassa tapahtuu”

Suomi isännöi tiistaina karsintalohkon päätöspelissään kivikovaa Ranskaa. Jos Ukraina pysyy Huuhkajien takana, jatkokarsintapaikka on varma.

STT, Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on tiistai-iltana Helsingin Olympiastadionilla kovassa paikassa. Vastassa on hallitseva maailmanmestari Ranska, ja Huuhkajilla on mahdollisuus lunastaa MM-jatkokarsintapaikka.

”Saimme upean tuloksen ja oli fantastinen peli Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Se varmasti nosti kovasti itseluottamustamme”, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva sanoi maanantaina.

Suomi haki viime lauantaina 3–1-vierasvoiton Bosnia-Hertsegovinan kotikentältä. Ranska on jo varmistanut lopputurnauspaikkansa. Suomi kisaa Ukrainan kanssa jatkokarsintoihin oikeuttavasta lohkon kakkossijasta.

”On aivan huikeaa päättää karsinnat alkulohkon osalta tällaiseen peliin, kun vastassa on hallitseva maailmanmestari ja Kansojen liigan voittaja. Paljon on potissa, mutta ei kisapaikka vielä varmistu, vaikka voittaisimme”, Kanerva muistutti.

Voitto veisi varmuudella jatkokarsintoihin

Huuhkajat on ennen tiistain päätöspelejä lohkokakkosena kahden pisteen etumatkalla Ukrainaan, jolla on Suomea yhden osuman huonompi maaliero. Tasapisteissä joukkueiden paremmuus määräytyy ensimmäisenä maalieron perusteella.

Voitto Ranskasta toisi Suomelle kakkospaikan varmuudella. Muilla tuloksilla mahdollinen jatkokarsintapaikka riippuu samaan aikaan pelattavasta ottelusta Bosnia-Hertsegovina–Ukraina.

Tasapeli tai tappio Ranskaa vastaan vie Suomen jatkokarsintoihin, jos Ukraina ei voita Bosniaa. Mikäli Ukraina voittaa Bosnian yhden maalin erolla, Huuhkajat tarvitsee Ranska-ottelusta vähintään tasapelin, jossa se tekee yhtä monta maalia kuin Ukraina.

Bosnialaismedian mukaan Bosnia-Hertsegovinan päävalmentaja Ivaylo Petev ilmoitti maanantaina antavansa Ukraina-ottelussa vastuuta myös vähemmälle peliajalle jääneille miehille.

”On iso tekijä, mitä Bosniassa tapahtuu, mutta meidän on turha pelata otteluamme miettien toisen pelin tapahtumia. Täytyy lähteä pelaamaan rohkeasti ja yrittää voittaa Ranska, vaikka iso ja paha vastustaja onkin vastassa”, hyökkääjä Teemu Pukki sanoi.

Pukki yltää komeaan rajapyykkiin, jos ja oletettavasti kun peliaikaa ropisee. Hän rikkoo sadan A-maaottelun rajan. Vähintään sataan A-maaotteluun ovat suomalaisista miespelaajista yltäneet vain Jari Litmanen, Jonatan Johansson, Sami Hyypiä ja Ari Hjelm.

Ranskalta ykköstähtiä sivussa?

MM-karsintojen vieraspelissään Huuhkajat jäi pahasti Ranskan jalkoihin ja hävisi 0–2.

”Emme ansainneet siitä pelistä mitään. Ranska oli meitä silloin paljon parempi. Meidän täytyy olla rohkeampia pallon kanssa ja parempia vastahyökkäyksissämme, mikä on varmasti yksi ase, jolla voimme vahingoittaa heitä”, Pukki sanoi ja nosti kolmanneksi tärkeäksi kohdaksi erikoistilanteet.

Kanerva muistutti Ranskan tasosta.

”Meidän täytyy puolustaa tosi hyvin ja tiiviisti joukkueena. Ranska pystyy luomaan alueellisia ylivoimia ja tulee seinäsyötöillä prässin ohi. Sieltä löytyy nopeutta ja taitoa murtaa vastustajien viimeiset linjat. Erikoistilannepelaaminen on isossa roolissa molempiin suuntiin”, Kanerva listasi.

Laitapuolustaja Jukka Raitala sai Bosnia-pelissä punaisen kortin. Kanerva vahvisti, että mahdollisista korvaajista Albin Granlund on toipunut loukkaantumisestaan pelikuntoon.

Ranska luultavasti antaa lepoaikaa osalle ykköstähdistään. Siitä huolimatta Huuhkajia vastaan tulee huippujoukkue.

”Jos ajatellaan Ranskan pelaajistoa, siellä on miljardin arvoinen nippu kasassa. Emme voi liikaa arvuutella, mikä Ranskan kokoonpano on”, Kanerva sanoi.