Huuhkajat kaipaavat kahta hyvin nukuttua yötä ennen Ranskan kohtaamista

MM-karsintalohkon kakkospaikka on jalkapallomaajoukkueen omissa käsissä tiistaina.

Helsinki

Lukas Hradecky ja Rasmus Schüller olivat täynnä väsynyttä mutta hyväntuulista rentoutta Suomen jalkapallomaajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä sunnuntaina. Eikä ihme, sillä Schüllerin älysormus oli kertonut keskikenttäpelaajan saaneen edellisenä yönä vain neljä ja puoli tuntia unta, joka sekin oli kevyttä.

Lauantain vierasvoitto Bosnia-Hertsegovinasta nosti edelleen hymyt kaksikon huulille.

”Se oli yksi kovimmista suorituksista tällä joukkueella ja se on paljon sanottu. Ylpeänä sai kapteeni olla eilen”, Hradecky hymyili.

”Ei Bosnialla ollut edes (Jukka Raitalan) punaisen kortin jälkeen tuhannen taalan paikkoja, eikä toisellakaan puoliajalla. Ultimaattisesti pahat paikat pystyttiin blokkaamaan, ja Bosnia pisti vain keskityksiä. Se oli meidän vahvuus, en tiedä, mikä heidän ideansa oli. Toki tehdyt maalit auttoivat. Oli uskomatonta moraalia joukkueelta tehdä kaksi maalia vajaalla. Haluan nostaa esiin Teemun (Pukki), vaikka hän mokasi pilkun”, Hradecky kertasi.

Kaksipiippuinen juttu

MM-karsinnan lohkovaiheen viimeisessä ottelussa tiistaina Suomi kohtaa hallitsevan maailmanmestarin Ranskan. Voitolla Suomi varmistaisi paikkansa MM-jatkokarsinnassa.

Jos Suomi pelaa tasan Ranskan kanssa tai häviää, jatkokarsintapaikan kohtalo riippuu Ukrainan ja Bosnia-Hertsegovinan välisen ottelun tuloksesta. Tasapeli tai tappio riittävää Suomelle, jos Ukraina ei voita.

Ranska varmisti paikkansa Qatarin ensi vuoden MM-kisoissa löylyttämällä Kazakstanin 8–0, eikä sillä ole tiistain pelissä panosta.

”Se on vähän kaksipiippuinen juttu, ketkä sieltä tulee. Jos sieltä tulee vähän vähemmän pelanneita kavereita täynnä motivaatiota, en tiedä kumpi on parempi vaihtoehto. Olen saanut pelata niitä isoja jätkiä vastaan, että minulle ei olisi huono vaihtoehto, että noi vähemmän pelanneet pelaisivat”, Hradecky ennakoi.

Syyskuussa Suomi hävisi Ranskalle Lyonissa MM-karsintapelin 0–2.

”Tämä on uusi tilanne, mutta sitä olemme toivoneet, että kaikki on omissa käsissämme. Päivänselvää on, ettei me lähdetä pelkästään puolustamaan. Se me opittiin Lyonissa. Se ei toiminut siellä”, Hradecky sanoi.

Schüller sanoi olevansa kiitollinen, että ennen tiistain ottelua on vielä kaksi yötä aikaa nukkua edellisyötä paremmin.

”Pienetkin detaljit pitää tehdä todella hyvin. 99-prosenttinen suoritus ei riitä Ranskaa vastaan, koska he käyttävät pienetkin virheet hyväkseen. Meidän pitää pelata hyvin kypsästi”, Schüller painotti.

”Siitä tulee kova haaste mutta inspiroiva. Paikka on meidän omissa käsissämme. Rehellisesti sanottuna, jos he eivät peluuta ykkösmiehiään, he eivät ole minulle tuttuja, mutta olemme valmiina joka tapauksessa.”