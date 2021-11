Suomen ja Bosnian pelin henki on selvä lauantaina: Pakkovoittoa haetaan – molemmissa päissä kenttää

Bosnian tähtipelaaja Edin Dzekon pelikunto on kysymysmerkki.

STT, Zenica

Pakkovoitto on urheilussa pääosaa esittäville totta kai hermostuttava asia, mutta sitä sivusta seuraaville tietysti varsin herkullinen. Ja vielä maukkaampi on tilanne, kun pakkovoitto on edessä kummallakin toisensa kohtaavalla joukkueella. Joten lauantaisesta jalkapallon miesten MM-karsintaottelusta kotijoukkue Bosnia-Hertsegovinan ja Suomen välillä on lupa odottaa hienoa.

”Kiva palata tänne, kahden vuoden jälkeen”, Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva totesi ottelun aattona Zenican Bilino Polje -stadionilla.

Niin, vaikka tuolloin, lokakuussa 2019 Zenicassa nähtiin Bosnian 4–1-murskavoitto. Suomalaiset eivät tuota peliä enää muistele, mutta siihen on muukin syy kuin epämiellyttävyyden sulkeminen mielestä. Tilanne kaksi vuotta sitten oli erilainen: Bosnia oli pakkovoiton edessä EM-karsinnoissa, Suomi jatkoi murskatappiosta huolimatta lopulta vastustamattomasti lopputurnaukseen.

”Tämä on uusi peli. Olemme oppineet kahden vuoden takaisesta”, Kanerva summasi.

”On upeaa pelata näin valtava peli. Odotamme sitä suurella innolla. Olen tyytyväinen, että meillä on vielä mahdollisuus mennä MM-kisoihin. Se on toki kovan työn takana. Bosnialla on vähän sama tilanne, hekin tarvitsevat tästä voiton. Mielenkiintoista on nähdä, kumpi lähtee tekemään muutoksia, jos tilanne pelissä säilyy tasaisena.”

Lohkotilanne on kakkossijan eli jatkokarsintaan menon suhteen kihelmöivä. Ukrainalla on 9 pistettä ja ottelun vähemmän pelanneilla Suomella 8 ja Bosnia-Hertsegovinalla 7. Suomi kohtaa tiistaina päätöskierroksella Ranskan, joka mitä luultavimmin varmistaa lauantaina lohkovoiton. Bosnia isännöi tiistaina Ukrainaa.

Luvassa alkuvyörytystä

Huuhkajien valmentaja Markku Kanerva (vasemmalla) ja puolustaja Jukka Raitala tiedostavat Bosnia-pelin tärkeyden.

Bosniassakin tiedetään pelin panokset, ja päävalmentaja Ivaylo Petev painotti perjantaina vain voiton kelpaavan. Ja lupaili sitä haettavan alusta alkaen. Kahden vuoden takaisista kokemuksista huolimatta tuo sopisi Suomelle, ainakin jos Kanervan ryhmän kivijalka eli puolustus kestää murentumatta.

”Voisin olettaa, että tulevat kovaa päälle (alusta alkaen). Ehkä silloin kaksi vuotta sitten ei osattu olla valmiina, toivottavasti siitä on opittu”, puolustaja Jukka Raitala sanoi.

Kanerva muistuttaa Suomen osaavan kyllä iskeä vastaan, jos vastustaja avaa pelinsä tarpeeksi yltiöpäisesti.

”Mielenkiintoista nähdä, kuinka aggressiivisesti prässäten Bosnia-Hertsegovina peliin lähtee. Ja siihen liittyy meidän hyökkäyspeli, sieltä prässin alta pitää pystyä pelaamaan pois. Se voisi avata mahdollisuuksia pelata sinne syvyyteen, jos heillä on puolustuslinja korkealla”, Kanerva pohti.

”Se mahdollinen ylihyökkääminen koituu meidän hyödyksi. Pallonriistoilla, jolloin muoto puolustuksessa heillä ei ole siinä kuosissa, että pystyisivät estämään meidän tehokkaita vastahyökkäyksiä.”

Oli Dzekoa tai ei, Huuhkajat valmiina

Bosnialaisleirissä saattaa olla itsevarmuutta, mutta on isännillä tiettyä epävarmuuttakin. Edin Dzeko, maan jalkapallon suuri mies ja 60 maaottelumaalin tekijä, loukkasi jalkaansa viime viikonloppuna Italian Serie A:n pelissä, ja hänen pelaamisensa Suomea vastaan on ollut arvailujen varassa.

Bosnian luotsi Petev ei perjantaina valottanut tähtihyökkääjän tilannetta sen enempää. Kanerva puolestaan vakuutti, että Suomi on valmiina, kävi miten kävi.

”Olemme valmistautuneet eri vaihtoehtoihin. Totta kai hän on laatupelaaja, mutta kyllä Bosnialla on paljon hyviä vaihtoehtoja (Dzekon korvaamiseen).”

Dzeko ei pelannut kaksi vuotta sitten Suomea vastaan.