Bosnia-Hertsegovinan valmentaja ei tyydy tasapeliin: ”Toivon ja uskon, että olemme parempia”

”Odotukset tähän peliin ovat valtavat”, Bosnian tähti Miralem Pjanic toteaa.

STT, Zenica

Bosnia-Hertsegovinassa piisaa itsevarmuutta, kun maan jalkapallomaajoukkue kohtaa Suomen lauantaina miesten MM-karsinnan kenties hyvinkin ratkaisevassa pelissä.

”Odotukset tähän peliin ovat valtavat, mutta se on positiivista painetta. Olemme valmiina, mutta onhan Suomi hyvä joukkue, joten vaikea peli tulee. Mutta lähdemme peliin tavoitteena dominoida ja voittaa”, joukkueen tähtipelintekijä Miralem Pjanic sanoi ottelun aattona joukkueen tiedotustilaisuudessa Zenicassa.

Suomikin tarvitsee aika lailla yhtä lailla voiton lauantaina.

”Joko me saamme tai he saavat mahdollisuuden katsoa kohti seuraavaa, karsintalohkon päättävää peliä (Bosnialla Ukraina kotona, Suomella Ranska kotona). Näissä tällaisissa peleissä tarvitaan kokemusta, ja pelaamisen on oltava viisasta. Mutta me pelaamme kotona, ja sen tulee näkyä. Kunnioitamme Suomea, mutta heille tulee ehdottomasti vaikeaa lauantaina”, Pjanic totesi.

Bosnia-Hertsegovinan bulgarialaisvalmentaja Ivaylo Petev on pitkälti samoilla linjoilla.

”Olemme valmiina, ja odotan meiltä hyvää peliä ja voittoa. Tarvitsemme kolmea pistettä ja jahtaamme niitä heti alusta alkaen”, Petev paalutti.

Suomi on tuttu bosnialaisryhmälle vastustajana.

”Olen varma, että pystymme minimoimaan heidän vahvuutensa. Paineita? Me olemme olleet tässä tilanteessa aiemminkin”, ja meidän on pidettävä pää kylmänä ja pelata.”

”En ole tyytyväinen tasapelistä. Toivon ja uskon, että olemme parempia.”

Peteviltä udeltiin vielä, onko tähtihyökkääjä Edin Dzekon tilanteesta uutta kerrottavaa. Bosnian kaikkien aikojen maalitykki ja maajoukkueen kapteeni loukkasi jalkaansa viime viikonloppuna Italian Serie A:n pelissä, ja hänen pelaamisensa Suomea vastaan on ollut arvailujen varassa. Ja on edelleenkin.

”Häntä testataan vielä. Katsotaan sitten, voiko hän pelata vai ei.”