Hradeckyn toiveissa Islannin tempun toistaminen: ”Kopioitaisiin mielellään se heiltä”

Painepallo lauantain Bosnia-pelissä lyödään vastustajan päähän kenttää - ja haetaan yksi maajoukkuehistorian kohokohdista.

STT, Zenica

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky ei enää muistele 25 kuukauden takaista vierailua Zenicaan, jossa kotijoukkue Bosnia-Hertsegovina löylytti Suomea EM-karsinnoissa 4–1. Parempi muisto on kolme päivää ottelun jälkeen otettu voitto Armeniasta, joka siivitti Huuhkajat kohti historiaa eli EM-lopputurnauspaikkaa.

”Tanska-pelissä oltiin EM-kisoissa myllyssä, mutta muuten ei varmaan ikinä olla oltu sellaisessa mankelissa kuin täällä viimeksi. Se oli Bosnialta varmaan yksi parhaista peleistä muutamaan vuoteen. Ei se ollut meidän huonoutta, että se päättyi niin”, Hradecky muistaa.

”Jälkeenpäin tehtiin hyvä comeback ja voitettiin Armenia.”

Lauantaille toiveissa on tietysti paitsi parempi tulos myös kaino toive täpötäydelle Bilino Polje -stadionille.

”Ehkä yleisöstä tulee vähän flashbackiä (kahden vuoden takaiseen), mutta toivottavasti ovat ainakin parempia biisejä löytäneet ja kehitelleet, ja opetelleet laulamaan”, Hradecky nauraa.

Suomi on ottelussa pakkovoiton edessä, mutta ei ehkä ihan niin pakon kuin mitä isännät. Bosnian leirissä painotettiin ottelun aattona, että ”tasapeli ei riitä”. Ja se kuulostaa Hradeckystä hyvältä.

”Se painetennispallo mielellään lyödään sinne päähän kenttää. Otan tuon positiivisesti vastaan: jos peli on 0–0, se tietyllä tavalla käy meille. Mutta heidän on otettava riskejä, se on päivänselvää. Ja se mahdollisesti avaa meille lisäpisteisiin saumaa.”

”Toivottavasti täältä tulee yksi hienoimmista suomalaisista maajoukkuetuloksista ja -kohokohdista.”

Suomi aloitti MM-karsinnat kotipelillä Bosniaa vastaan 24.3.2021, jolloin peli päättyi tasan 2–2. Kuvassa oleva Suomen Teemu Pukki (numero 10) teki Suomen molemmat maalit.

Tämä sekä kenties vielä mahdollinen onnistuminen karsinnan päätöspelissä Ranskaa vastaan avaisi Suomelle tietä ainakin MM-jatkokarsintaan. Jo täyttyneen EM-unelman perään haussa oli vielä suurempi unelma eli pelaaminen MM-lopputurnauksessa.

”Muistan, että Islannilla oli samanlainen putki: ensin EM-kisoihin (2016), sitten MM-kisoihin (2018). Kopioitaisiin mielellään se heiltä. Paljon on kuitenkin tekemistä, ekaksi voitto täältä ja sitten mahdollisesti pisteitä Ranskalta. Ei ole helppo tie, mutta...”

Maan tilanne ollut puheissa

Lauantain peliä on varjostanut Bosnia-Hertsegovinan vakava poliittinen kriisi, jonka myötä Uefa on seurannut maan tilannetta. Peli kuitenkin pelataan suunnitellusti, ja pelaajat ovat tunteneet olonsa turvatuksi.

”On se ollut pöydällä (pelaajien välisissä puheissa), ja varmaan jokainen on tutkinut vähän enemmän Bosnian historiaa ja taustoja. Mutta ei meillä ole ollut sekuntiakaan sellaista, että katsellaan liikkuuko täällä tankit tai jotain. Meillä on ihan turvallinen olo”, Hradecky sanoo.

Hradeckyllä on läheinen, Tanskassa asuva bosnialaisystävä, joka on kertonut, että tavallisilla ihmisillä ei ole vihanpitoa. Kriisiä on enemmänkin poliittisella tasolla, ”johtoportaassa”.

”Toivotaan, että porukka rauhoittuu myös mahonkipöytien äärellä”, Hradecky miettii ja korostaa toivovansa hartaasti, että tilanne ratkeaa parhain päin.

Bosnia-Hertsegovina–Suomi lauantaina kello 16, ottelu näkyy Neloselta, Ruudusta, Viaplaysta ja V Sportin kanavilta.