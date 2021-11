Georgia-tappio järkyttää Ruotsissa – näin pelattiin MM-karsinnoissa torstaina

Maajoukkueeseen palannut Zlatan Ibrahimovic manasi menetettyjä maalipaikkoja. Saksa murjoi Liechtensteinia.

Helsinki

Ruotsalaisten jalkapallofanien torstai-ilta meni järkytyksestä toipumiseen. Sinikeltaisten piti tasoittaa tietään kohti ensi vuoden miesten MM-lopputurnausta, mutta riemu vaihtui tunneskaalan toiseen ääripäähän. Ruotsi hävisi MM-karsintaottelussa yllättäen Georgialle 0–2, ja kun Espanja peittosi Ateenassa Kreikan 1–0, Espanja nousi B-lohkon kärkeen.

Maajoukkueeseen palannut Zlatan Ibrahimovic, 40, suomi itseään menetetyistä maalipaikoista.

”Minulta puuttui terävyyttä maalin edessä. Minun pitäisi tehdä maali silloin kun paikka tulee. Meidän olisi pitänyt tehdä kolme tai neljä maalia jo ensimmäisellä puoliajalla”, Ibrahimovic kommentoi uutistoimisto TT:lle.

Ruotsin kohtalonpaikka on sunnuntaina Sevillassa, jossa joukkue kohtaa Espanjan vieraskentällä. Pelaako uransa 63. maaottelumaalia tavoitteleva Zlatan silloinkin avauskokoonpanossa, on iso kysymys. Kestääkö konkari kaksi 90-minuuttista peräkkäin, kun takana on täydet minuutit maanantaisessa Italian liigan ottelussa?

”Minulla on kaksi ottelua kropassa, kolmaskin voi tulla. Jos Janne (päävalmentaja Janne Andersson) haluaa, että pelaan, minä pelaan.”

Grenin ennätys haussa

Ibrahimovic tähyää Ruotsin kaikkien aikojen vanhimmaksi maajoukkueen maalintekijäksi, mutta toistaiseksi ennätys pysyi Gunnar Grenillä. Gren osui maajoukkueessa 64 vuotta sitten 37 vuoden ja 11 kuukauden ikäisenä.

Ruotsin on voitettava Espanja, jotta se voisi nousta lohkokärkeen ja varmistaa MM-kisapaikan ilman jatkokarsintoja. Espanja ei aio taipua.

”Olin varma suorasta MM-kisapaikasta jo silloin, kun olimme lohkokakkosina”, kommentoi luottamusta uhkunut Espanjan päävalmentaja Luiz Enrique tilannetta.

Ateenassa joukkue varmisti täyden pistepotin Pablo Sarabian rangaistuspotkumaalilla.

Lohkovoittaja saa paikan ensi vuoden MM-lopputurnaukseen ja lohkokakkonen pääsee jatkokarsintaan.