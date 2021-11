Näin miesten jalkapalloliigassa tienataan – ero esimerkiksi Tappara-tähti Kristian Kuuselaan on merkittävä: ”Olemme ravintoketjussa pohjalla”

HJK:ssa pelanneen Rasmus Schüllerin viime vuoden verotettavat tulot olivat lähes 134 000 euroa.

STT

Suomalaisessa jalkapallossa ei kylvetä rahassa, ja kenties konkreettisimmin asia näkyy pelaajien palkoissa.

Pelaajien tuloja tutkineen Sporting Intelligencen selvityksen mukaan Suomen miesten liigan keskivuosipalkka oli kolme vuotta sitten vain 19 800 euroa. Esimerkiksi Ruotsin Allsvenskanissa keskipalkka oli lähes 100 000 ja Tanskan liigassa yli 135 000 euroa.

Palkkakeskiarvo ei kerro kaikkien pelaajien tilanteesta, sillä jalkapallolla voi myös Suomessa päästä moniin ammatteihin verrattuna kelpo tuloille.

”Tulojen haarukka on aika iso miesten pääsarjajoukkueiden sisällä ja seurojen välillä”, Jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Markus Juhola muistuttaa.

Parhaat liigapelaajat saattavat nauttia 10 000 euroon nousevaa kuukausipalkkaa, mutta he ovat yksittäisiä poikkeuksia.

Esimerkiksi HJK:n Roope Riskin verotettavat tulot olivat viime vuonna 102 961 euroa ja hänen veljensä Riku Riskin 97 720 euroa.

Huuhkajien viime kesän EM-lopputurnausjoukkueesta Nikolai Alho, Rasmus Schüller ja Daniel O'Shaughnessy pelasivat kaudella 2020 HJK:ssa. Heistä eniten viime vuonna tienasi Schüller, jonka tulot olivat 133 709 euroa. Alho sai verotettavia tuloja 82 755 euroa ja O'Shaughnessy 52 848 euroa. Alho ja Schüller pelasivat jo EM-lopputurnauksen aikana ulkomailla.

Monissa papereissa päättyneen liigakauden parhaaksi pelaajaksi nousseen KuPSin Urho Nissilän tulot olivat viime vuonna kotimaassa 59 241 euroa. Nissilä pelasi viime vuonna KuPSissa lainalla belgialaisesta Zulte Waregemista.

Kauden alussa ilmoitettujen pelaajabudjettien perusteella miesten liigan isoimmat palkanmaksajat ovat HJK, SJK ja KuPS.

Valmentajien palkat monia maita perässä

Tunnetun pelaaja-agentin Sami Salosen mukaan pieni nousu palkkahaitarin yläpäässä ei muuttaisi nykytilannetta isossa kuvassa.

”Olemme ravintoketjussa pohjalla. Jotta seurat pystyisivät kisamaan nykyistä merkittävästi paremmista pelaajista, kuukausipalkan pitäisi olla 15 000–25 000 euroa”, Salonen sanoo suoraan.

Salonen muistuttaa, että kotimaan jalkapallossa myös valmentajat tienaavat monia muita maita selvästi vähemmän. Esimerkiksi SJK-luotsi Jani Honkavaaran verotettavat tulot olivat viime vuonna 72 752 euroa ja HJK:n Toni Koskelan 91 513 euroa. Huuhkajien päävalmentajan Markku Kanervan tienestit olivat 199 120 euroa.

Palloliiton puheenjohtajan ja KuPSin pääomistajan Ari Lahden ansiotulot olivat 522 954 ja pääomatulot yli kymmenen miljoonaa euroa. Investointipankkiiri Lahden tulot ovat tosin lähinnä muualta kuin jalkapallosta.

”Muualla on vaikea ymmärtää”

Palkkojen pienuus näkyy väistämättä siinä, miten houkuttelevana laatupelaajat miesten jalkapalloliigaa pitävät.

”Muualla on vaikea ymmärtää, miten pieniä summia täällä maksetaan, kun tiedossa on Suomen korkea elintaso. Mutta sama se on vaikka kori- ja lentopallossa”, Salonen sanoo.

Palkkataso ei automaattisesti tarkoita, ettei kotimaan kentille voisi saada maajoukkuepelaajia, kuten esimerkiksi KuPSin Nissilä ja HJK:n tuoreet hankinnat Joona Toivio sekä Pyry Soiri osoittavat.

Liigassa on viime vuosina nähty myös komean kansainvälisen uran tehneitä ulkomaalaispelaajia. Usein taustalla on kuitenkin loukkaantumisia sekä pelaamattomuutta, ja parhaat pelivuodet ovat takana.

Kotimaan palloilusarjojen suurimmat pelaajapalkat maksetaan miesten jääkiekkoliigassa. Esimerkiksi Tapparan konkaritähden Kristian Kuuselan verotettavat tulot olivat viime vuonna 184 428 euroa. Jokerien KHL-joukkueesta muun muassa Marko Anttilan tulot olivat 221 845 ja Jesse Joensuun lähes 350 000 euroa.