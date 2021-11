Thomas Lam jää pois Huuhkajien marraskuun MM-karsintapeleistä

Lamin tilalle ei ole nimetty uutta pelaajaa.

Keskikenttäpelaaja Thomas Lam jää pois Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen marraskuun MM-karsintaotteluista Bosnia-Hertsegovinaa ja Ranskaa vastaan. Bulgarialaisessa TsSKA Sofiassa pelaavan Lamin pitää pois ensi lauantaina ja sen jälkeisenä tiistaina pelattavista karsintapeleistä nilkkavamma.

Lamin tilalle ei ole nimetty uutta pelaajaa. Suomella on käytössä sekä Bosnia-Hertsegovina- että Ranska-otteluissa 24 pelaajaa.

Suomi on Euroopan MM-karsintalohkossa D kolmantena, kun sillä on jäljellä kaksi ottelua. Saman verran otteluja pelannut Ranska johtaa lohkoa, ja ottelun enemmän pelannut Ukraina on toisena pisteen Huuhkajia edellä.

Lohkovoittaja selviytyy suoraan ensi vuoden Qatarin MM-lopputurnaukseen. Lohkokakkonen etenee jatkokarsintoihin.