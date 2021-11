Aston Villa antoi potkut päävalmentajalleen

Smith ehti valmentaa Villaa lokakuusta 2018.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava Aston Villa on antanut potkut päävalmentajalleen Dean Smithille. Villan kurssi on ollut pahassa laskussa, sillä joukkue on hävinnyt viisi tuoreinta liigapeliään. Smith ehti valmentaa Villaa lokakuusta 2018.

”Tänä vuonna emme ole nähneet jatkuvaa kehitystä tuloksissa, esityksissä ja liigasijoituksessa. Tästä syystä olemme päättäneet tehdä muutoksen nyt, jotta uudelle päävalmentajalle jää aikaa tehdä muutos”, Villan toimitusjohtaja Christian Purslow sanoi seuran kotisivuilla.

Villa on kerännyt kauden 11 liigaottelustaan kymmenen pistettä. Joukkue hävisi perjantaina vieraissa Southamptonille 0–1. Villa ei ole vielä nimennyt Smithin korvaajaa.