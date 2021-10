Saako Ole Gunnar Solskjær potkut jo ennen viikonloppua?

Norjalaisen managerin asema heikkeni entisestään sunnuntain 0–5-tappion jälkeen.

Ole Gunnar Solskjær seurasi sunnuntaina kentän reunalta, kun Liverpool pyöritti Manchester Unitedia Old Traffordilla murskalukemin.

Manchester Unitedin norjalaisen managerin Ole Gunnar Solskjærin tilanne on tällä hetkellä Britannian urheilun ykkösaihe. Solskjærin asema oli uhattuna jo ennen sunnuntain Liverpool-ottelua, mutta 0–5-tappion jälkeen paineet kasvoivat jo jättiläismäisiksi.

Kysymys ei oikeastaan enää kuulu, saako Solskjær potkut vaan koska Solskjærille näytetään ovea.

Pisimmälle asiassa on mennyt Manchesterin paikallinen sanomalehti Manchester Evening News, jonka mukaan potkuja harkitaan jo ennen ensi lauantain Tottenham-ottelua. Evening News ei lähteyttänyt uutistaan mitenkään.

The Guardian kertoo, että muun muassa entinen Chelsean manageri Antonio Conte aloittaa neuvottelut Unitedin kanssa, jos Solskjær saa potkut. The Guardianin lähteiden mukaan Conte voisi harkita pestiä kesken kauden, vaikka hän ei yleensä sellaiseen ryhdy.

The Guardianin useista lähteistä saamien tietojen mukaan Solskjær on edelleen hyvin pidetty valmentaja joukkueen keskuudessa, mutta hänen taktista osaamistaan epäillään.

The Athleticin mukaan Solskjær olisi saanut maanantaina kokoontuneelta Unitedin hallitukselta vielä mahdollisuuden jatkaa seuran managerina – ainakin Tottenham-otteluun asti.

”Uusi tappio löisi kuumuuden hurjiin lämpötiloihin ja kutsuisi managerien agentit ajamaan asiaa eteenpäin”, The Athletic kirjoittaa.

Myös uutistoimisto Reuters totesi tiistaina, että useiden lähteiden mukaan Solskjær jatkaa toistaiseksi.

Conten lisäksi esille on nostettu manageriehdokkaina nimet Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino (potku-uhan alla Paris Saint-Germainissa), Leicesterin Brendan Rodgers, Ajaxin Erik Ten Hag ja Espanjan maajoukkueen Luis Enrique.

Jos Solskjær saa jatkaa pidempään, The Athleticin mukaan Brightonin Graham Potter voisi olla yksi vaihtoehto.

Manchester United on hävinnyt viimeisistä seitsemästä ottelustaan neljä, pelannut yhden tasapelin ja voittanut kaksi. Valioliigassa joukkue on pelannut nyt neljä ottelua peräkkäin ilman voittoa. Niistä kolme on tappioita.