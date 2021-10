Italian liitto tutkii AS Roman kannattajien rasistista käytöstä

Rooma

Italian jalkapalloliitto ilmoitti maanantaina, että se tutkii AS Roman fanien käytöstä sunnuntain ottelussa Napolia vastaan. Liitto selvittää katsojien rasistista huutelua Napolin Victor Osimhenille.

Ottelu päättyi maalittomaan tasapeliin.

Jalkapalloliitto kuvasi nigerialaiselle Osimhenille kohdistettuja huutoja ja lauluja "rasismiin perustuvaksi syrjinnäksi". Liitto pyrkii nyt selvittämään, miten monet katsojat siihen osallistuivat ja miten pitkään sitä kesti.

AS Romalle on jo määrätty 10 000 euron sakko. Lisäksi joukkueen valmentaja Jose Mourinho on ensi viikonloppuna toimintakiellossa, kun hänet poistettiin sunnuntain ottelussa kentältä.

Myös kolme muuta valmentajaa, Napolin Luciano Spalletti, Atalantan Gian Piero Gasperini ja Inter Milanin Simone Inzaghi ovat pelikiellossa.