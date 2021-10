Valioliigaa johtava Chelsea murjoi Norwichia tylysti: 7–0

Norwichin nousuvisiitti Valioliigaan näyttää jäävän taas kerran yhden kauden mittaiseksi.

Lontoo/Helsinki

Jalkapallon Englannin Valioliigaa johtava Chelsea näytti Norwichille tylysti, mikä on sarjan kärjen ja tyven ero. Lontoolaisjoukkue höykytti kotikentällään Stamford Bridgellä Teemu Pukin edustamaa Norwichia peräti 7–0.

Norwichin kohtalolle alkutahdit löi Englannin maajoukkuemies Mason Mount, joka laukoi 8. minuutilla tarkasti vasempaan alanurkkaan 1–0. Ennen puolivälin taukoa Chelseasta maalinteossa onnistuivat Callum Hudson-Odoi ja Reece James.

Toisella puoliajalla 4–0 laukoi Ben Chilwell. Hudson-Odoi keskitti 62. minuutilla kudin, josta pallo suuntautui Norwichin Max Aaronsin kautta viidennen kerran vierasjoukkueen maaliin ohi Tim Krulin.

Mount laukoi päivän toisen maalinsa 85. minuutilla rangaistuspotkusta saatuaan uusintayrityksen Krulin hötkyiltyä ensimmäisessä potkussa torjuntaan turhan aikaisin. Mount täydensi kolmen maalin päivänsä vielä yhdellä osumalla hattutemppuun lisäajalla.

Norwichin päivän ankeutta lisäsi 65. minuutilla Ben Gibsonin ulosajo, kun hän sai ottelun toisen varoituksensa.

Chelsea piti Norwichin niin visusti pois pallosta, ettei Pukille järjestynyt maalipaikkoja.

Tätä ennen Norwichin sarjakauden suurinumeroisin tappio oli tullut elokuussa Manchester Cityä vastaan maalein 0–5.

Norwich on pelannut Valioliigassa yhdeksän ottelua ja on ottanut seitsemän tappion lisukkeeksi kaksi tasapelipistettä yhteismaalierolla 2–23. Joukkueen nousuvisiitti Valioliigaan on taas kerran jäämässä yhden kauden mittaiseksi.