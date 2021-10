Hradeckyn Leverkusen ylsi tasapeliin Espanjassa ja jatkaa Eurooppa-liigan lohkokärjessä

Glen Kamaran Rangers otti voiton Eurooppa-liigassa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen maalivahdin Lukas Hradeckyn edustama Bayer Leverkusen piti kärkipaikkansa Eurooppa-liigan G-lohkossa, kun saksalaisjoukkue pelasi 1–1-tasapelin espanjalaisen Real Betisin vieraana.

Hradecky torjui vierasjoukkueen maalilla viidesti, mutta joutui päästämään 75. minuutilla Betis-hyökkääjä Borja Iglesiasin rangaistuspotkun selkänsä taakse. Leverkusenin Robert Andrich iski tasapelipisteeseen oikeuttaneen maalin hetkeä myöhemmin.

Leverkusen on kerännyt kolmesta lohko-ottelustaan seitsemän pistettä ja johtaa lohkokakkosena olevaa Betisiä paremman maalieron turvin. Skotlantilainen Celtic on haalinut kolme pistettä ja on lohkossa kolmantena.

Suomen maajoukkuepelaaja Glen Kamara oli pelikiellossa, kun Kamaran skottiseura Rangers kohtasi tanskalaisen Bröndbyn. Kamara sai edellisessä Eurooppa-liigan ottelussa Sparta Prahaa vastaan punaisen kortin.

Kamaran poissaolo ei näyttänyt Rangersia kuitenkaan hidastaneen, sillä tanskalaisseura kaatui maalein 2–0.