Suomi jatkoi MM-karsintoja komealla voitolla Georgiasta

Naisten maajoukkue on aloittanut MM-karsintaurakkansa kahdella voitolla.

Helsinki/Tbilisi

Suomen naisten jalkapallomaajoukkue teki tarvittavan työn ja lihotti MM-karsintojen pistepussiaan hakemalla Georgiasta 3–0-vierasvoiton. Suomi on aloittanut MM-karsinnat vuoden 2023 kisoihin puhtaalla pelillä, sillä syyskuussa Helmarit kukisti kotikentällä Slovakian 2–1.

Suomi siirtyi Tbilisissä johtoon ottelun 17. minuutilla, kun hyökkääjä Linda Sällström yllätti Georgian maalivahdin Teona Sukhashvilin kaukolaukauksellaan. Osuma oli maajoukkueen kaikkien aikojen maalitykille Sällströmille uran 49:s A-maajoukkueessa.

Ottelu jatkui pitkään 1–0-lukemissa, kunnes Helmarit sai maalihanansa auki toisen puoliskon puolivälissä. Suomen puolustus selvitti Georgian maaliaikeet ja lähetti Sällströmin ja Sanni Franssin nopeaan vastahyökkäykseen. Sällström petasi Franssille avopaikan, ja Real Sociedadin hyökkääjä nautiskeli pallon liki tyhjään maaliin.

Emmi Alanen viimeisteli rangaistuspotkusta Suomen kolmannen osuman, vain pari minuuttia Franssin maalin jälkeen.

Suomi nousi voiton myötä tasapisteisiin lohkon kärkimaan ja suosikin Ruotsin kanssa. Seuraavaan otteluun Helmarien vastus kovenee merkittävästi, sillä joukkue kohtaa ensi tiistaina Olympiastadionilla Irlannin.

Irlanti aloittaa oman MM-karsintaurakkansa myöhemmin torstai-iltana Dublinissa Ruotsia vastaan.

Signeul kierrätti avauskokoonpanoaan

Suomi lähti otteluun totuttua yllättävämmällä kokoonpanolla, sillä muun muassa Tuija Hyyrynen, Ria Öling ja Franssi aloittivat ottelun vaihtopenkiltä. Päävalmentaja Anna Signeul oli nostanut keskuspuolustukseen Elli Pikkujämsän, kun taas oikean laitapuolustajan paikalla aloitti Nora Heroum.

HJK:n kokenut Essi Sainio aloitti Suomen vasemmalla laidalla, ja hyökkäyksessä Sällströmin rinnalle nousi Amanda Rantanen.

Signeul joutui tekemään ottelussa aikaisen vaihdon, sillä keskikentän dynamo Eveliina Summanen poistui kentältä jo 36. minuutin kohdalla. Summasen paikan kentällä otti tuore Ruotsin mestari Öling.

Suomen tähtitoppari Natalia Kuikka ei matkustanut Georgiaan, mutta yhdysvaltalaisen Portland Thornsin puolustaja on todennäköisesti mukana ensi viikolla, kun Suomi jatkaa MM-karsintoja Irlanti-kotiottelulla.

”Hänellä on ollut neljä ottelua kahteen viikkoon. Natalia pelaa tällä hetkellä pelipaikkaa, jossa häntä ei pystytä kierrättämään jonkun muun pelaajan kanssa, ja matkustamista on tullut todella paljon. 12 tunnin aikaero vielä päälle. Sovimme yhdessä, että on parempi, ettei hän matkusta lisää”, Signeul perusteli ennen ottelua Palloliiton verkkosivuilla.