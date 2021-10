MTV Urheilu: Interin uudella päävalmentajalla taustaa espanjalaisen suurseuran B-joukkueesta

Uusi valmentaja on vaikuttanut muun muassa Kyproksen pääsarjassa ja Valencian B-joukkueessa.

Miesten jalkapalloliigan FC Inter on saamassa uudeksi päävalmentajakseen espanjalaisen Miguel Graun.

Miesten jalkapalloliigan mitalikamppailua käyvä turkulainen Inter jatkaa myös ensi kaudella Jose Riveiron lähdön jälkeen espanjalaisvalmennuksessa, kertoo MTV Urheilu.

Riveiron tilalle päävalmentajaksi Interiin on tulossa espanjalainen Miguel Grau, joka on aiemmin toiminut muun muassa Kyproksen pääsarjajoukkue Pafosin apuvalmentajana ja Espanjassa Valencian B-joukkueessa. Valencia on voittanut Espanjan pääsarjan La Liagn kuudesti, viimeksi kaudella 2003–2004.

Vuodesta 2019 Interin päävalmentajan tehtävää hoitanut Riveiro on luotsannut turkulaisjoukkueen kahdesti peräkkäin SM-hopealle. Tällä hetkellä Inter on liigan mestaruussarjassa KuPSin ja HJK:n jälkeen kolmantena.