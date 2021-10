Toni Kallio jatkaa Ilveksen päävalmentajana – ”Haluamme olla säännöllisesti mukana europelien sijoituksilla ja mitaleilla”

Toni Kallio ja Ilves solmivat kahden vuoden jatkopestin.

Aamulehti

Toni Kallio jatkaa miesten jalkapalloliigassa pelaavan Ilveksen päävalmentajana ainakin kauden 2023 loppuun asti. Kallio ja Ilves solmivat kahden vuoden jatkopestin, johon kuuluu myös seuran optio lisävuodesta.

”Totta kai olo on onnellinen. Samalla olen myös innoissani tulevasta”, Kallio sanoo seuran tiedotteessa.

Myös Kallion valmennusryhmään kuuluva Joni Lehtonen jatkaa. Lehtosen sopimus on niin ikään 2+1-vuotinen.

Myös maalivahtivalmentaja Mikko Kavén ja fysiikkavalmentaja Heli Rekimies jatkavat, joten valmennusryhmä pysyy ennallaan.

Kallion mukaan seurassa on asetettu pidemmän aikavälin tavoitteet, joiden eteen on alettu tehdä töitä. Kallio muistelee, miten hän on noussut Ilveksen mukana Kakkosesta aina liigaan asti.

”Seura on tässä vuosien saatossa kasvanut maltillisesti. Toimintaa kehitetään koko ajan vieläkin ammattimaisempaan suuntaan”, Kallio toteaa. ”Seuraavaksi haluamme olla säännöllisesti mukana europelien sijoituksilla ja mitaleilla.”

Kalliosta tuli Ilveksen päävalmentaja, kun Jarkko Wiss sai potkut elokuussa. Sitä ennen Kallio toimi joukkueen apuvalmentajana. Kallio sai Ilveksen hyvään vireeseen runkosarjan lopulla, joten joukkue nousi ylempään jatkosarjaan.

Jäljellä on neljä ottelua. Matkaa neljänteen sijaan ja paikkaan eurokentillä on seitsemän pistettä.

”Europaikan saavuttamiseksi tarvitaan tässä tilanteessa vähän tuuriakin, mutta meidän on joka tapauksessa tehtävä omat asiamme mahdollisimman hyvin”, Kallio sanoo tiedotteessa.

Ilves kohtaa HJK:n Ratinassa lauantaina.