Huuhkajien kokoonpanoon tuli muutoksia – Nissilä, Schüller ja Granlund avauksessa

MM-karsintaottelu Kazakstania vastaan alkaa tiistaina kello 17.

Nur-Sultan

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään tärkeässä MM-karsintaottelussa Kazakstanin vieraskentällä Nur-Sultanissa. Suomen avauskokoonpanossa kello 17 alkavaan otteluun ovat muun muassa keskikentän Urho Nissilä ja Rasmus Schüller sekä puolustaja Albin Granlund.

Huuhkajiin tänä syksynä murtautuneelle Nissilälle avauspaikka on toinen A-maajoukkueuralla. Hän oli avausmiehistössä Ranskaa vastaan syyskuussa. Schüller palaa joukkueeseen pelikiellosta, joka piti hänet sivussa viime lauantain Ukraina-pelistä. Granlund puolestaan pelasi Huuhkajissa viimeksi maaliskuussa MM-karsinnassa Ukrainaa vastaan.

Suomen maalilla on tuttuun tapaan Lukas Hradecky, joka on myös Huuhkajien kapteeni. Puolustuksessa ovat Granlundin ohella Nicholas Hämäläinen, Leo Väisänen ja Robert Ivanov, joten lauantaisen Ukraina-ottelun puolustuslinja on Väisästä lukuun ottamatta muuttunut täysin.

Keskikentällä Nissilän ja Schüllerin lisäksi avaavat Glen Kamara ja Robin Lod. Kärkimiehinä ovat totutusti Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo.

Viisi ottelua pelannut Suomi on MM-karsintalohkossa neljäntenä koottuaan viisi pistettä. Ranskalla on kuudesta pelistään 12 pistettä, ja jatkokarsintaan oikeuttavalla kakkossijalla on kahdeksan pistettä kuudesta ottelusta kerännyt Ukraina. Bosnia-Hertsegovinalla on viidestä ottelustaan kuusi pistettä, ja tänään pelataan myöhäisotteluna Suomenkin kannalta tärkeä Ukraina–Bosnia-Hertsegovina. Kazakstan on lohkojumbona kolmella pisteellään.