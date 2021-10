Odotukset kasvoivat Huuhkajia suuremmiksi – Markku Kanervan huumori paljastaa, että hän tietää ajan olevan vähissä

Tätä mieltä: Maajoukkueen vieminen ensimmäistä kertaa arvoturnaukseen oli niin historiallinen saavutus, että Markku Kanervasta tuli monumentaalinen hahmo. Nyt käynnissä on aika, jolloin mediassa ja kannattajien keskuudessa viritellään köysiä patsaan kaatamiseksi.

”Vielä täällä sama päävalmentaja, ei ole vaihdettu”, esitteli Markku Kanerva itsensä istuessaan maanantaina miesten jalkapallomaajoukkueen etätiedotustilaisuudessa kameran eteen Kazakstanissa.

Aloitus kertoi kahdesta asiasta. Ensinnäkin Kanervalla on vielä huumorintaju tallella.

Toiseksi hän on ilmeisesti hyvin tietoinen siitä, että kannattajien keskuudessa ja mediassa on kritisoitu kovin sanoin joukkueen tappiota MM-karsintaottelussa Ukrainaa vastaan.

Ehkä Kanervan ironia on tässä kohtaa jopa ovela tapa saada sympatioita puolelleen.

Kanerva tietää, että hänen aikansa on mahdollisesti käymässä vähiin. Hänen nykyinen sopimuksensa kattaa nämä karsinnat, mahdolliset jatkokarsinnat ja mahdolliset MM-kisat.

Kanerva on valmentanut Huuhkajia joulukuusta 2016 alkaen. Saldo on kova.

Kanerva on palkittu kolmesti Vuoden valmentajana. Maajoukkueen vieminen ensimmäistä kertaa arvoturnaukseen oli niin historiallinen saavutus, että hänestä tuli monumentaalinen hahmo.

Nyt käynnissä on aika, jolloin mediassa ja kannattajien keskuudessa viritellään köysiä patsaan kaatamiseksi.

Sen estäisi ehkä vain se, että Huuhkajat selviäisi MM-jatkokarsintaan ja siitä MM-turnaukseen.

Kanervan ja joukkueen elämänlanka näissä karsinnoissa on hyvin ohut juuri nyt.

Suomen pitäisi saada jäljellä olevista otteluista Kazakstania, Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Ranskaa vastaan 5–9 pistettä.

Samaan aikaan pitäisi Ukrainan sekä Bosnia ja Hertsegovinan pelata Suomelle suosiolliset tulokset kahdesta jäljellä olevasta keskinäisestä ottelustaan.

Suomi on pisteen perässä Bosnia ja Hertsegovinaa ja kolme pistettä perässä Ukrainaa.

”Samassa tilanteessa on oltu ennenkin. Missään nimessä emme saa hävitä”, Kanerva sanoi.

Hän totesi, että hyökkäykseen pitää satsata, mutta voittaminen on helpompaa, jos oma pää pysyy puhtaana.

Kazakstan hävisi Suomelle Olympiastadionilla, mutta kotikentällään se on pelannut tasapelin Ukrainaa vastaan ja vieraissa Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan. Nur-Sultan ei ole helppo paikka vierasjoukkueelle.

Teemu Pukki teki A-maajoukkueuransa 31:nnen maalin Ukrainaa vastaan.

Kanerva ja Huuhkajat ovat menestyksellään kasvattaneet odotukset niin suuriksi, että lauantaina Ukrainaa vastaan odotettiin optimistisesti voittoa.

Tosiasia on se, että Ukraina on Suomea huomattavasti parempi joukkue. Ukrainan sijoitus maailmanlistalla on 27:s ja Suomi on 55:s.

Ukrainan joukkueesta käytännössä koko avauskokoonpano pelaa Mestarien liigaa, Suomesta ei yksikään pelaaja.

Eivätkä Suomen pelaajat ole yhtään sen parempia kuin ennen EM-turnausta, päinvastoin.

EM-turnauksessa Suomen avainpelaajat olivat vahvassa vireessä ja joukkue pystyi saamaan Kanervaa lainaten ”tehot tappiin”. Joukkueen maksimisuoritus tuli todennäköisesti viime EM-karsinnoissa EM-paikan hankkimisella.

Ukrainaa vastaan Suomi lähti otteluun rohkealla ja riskialttiilla korkealla prässillä. Siihen joukkue ei kuitenkaan kaatunut.

Takaiskumaalit tulivat enemmänkin pakottamattomista virheistä. Niistä ensimmäiseen johtanut tilanne käynnistyi Joona Toivion harhasyötöstä ja toisessa takaiskussa useampikin pelaaja hukkasi pelaajansa Ukrainan rajaheiton jälkeen.

”Näytti, että itseluottamus meni koko joukkueella alaspäin. Se näkyi pahoina virheinä”, toppari Leo Väisänen sanoi.

Tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan Suomelle tuli yhdeksän pakottamatonta virhettä. Vaaratilanteita tuli myös korkeasta prässistä, joka ei näyttänyt aina hyvin organisoidulta tai ajoitetulta.

Avausjaksolla Suomi teki 13 yläalueen prässiä. Näistä yksi päättyi Suomen maaliin johtaneeseen erikoistilanteeseen, mutta neljä päättyi Ukrainan vastahyökkäykseen. Suomen parhaat prässääjät Teemu Pukki ja Robin Lod saivat luotua prässillä kaksi maalipaikkaa.

Thomas Lam joutui pahaan paikkaan Ukrainan keskikentän puristuksessa.

Karsintaotteluissa yksikään vastustaja ei enää aliarvioi Suomea.

Vastustajat ovat opiskelleet Kanervan joukkueen pelaamisen, ja ne osaavat eliminoida Suomen vahvuuksia samaan tapaan kuin Suomi teki EM-karsinnoissa tai ensimmäisessä Kansojen liigassa.

Ukraina antoi Suomen topparien pelata palloa melko vapaasti. Joona Toiviolle annettiin vähän enemmän prässiä. Näin hän ei päässyt täysin vapaasti antamaan pitkiä syöttöjään, jotka ovat olleet yksi avain Suomen pelinavaamisessa.

”Ukrainan puolustus osui meihin hyvin. Vaihtoehtoja ei hirveästi löytynyt. Se meni sellaiseksi hitaaksi pyörittelyksi”, Leo Väisänen sanoi maanantaina.

Ukraina eristi Suomen keskikentän pohjapelaajan Thomas Lamin ja keskikentän kaksi muuta pelaajaa.

Vieraiden puolustusmuoto muistutti tapaa, jolla Suomi on ohjannut vastustajien peliä 5–3–2-ryhmityksessään laitoihin, joista Suomi on tehnyt ansoja vastustajalle.

Suomen topparien oli pakko yrittää epätoivoisia avauksia prässilinjojen yli tai sitten syöttää laitapakeille, jotka saivat heti painetta.

Suomen puolustajien pitkien, vähintään kaksi vastustajan linjaa ohittavien syöttöjen onnistumisprosentit olivat tilastoyhtiö MyCoazhin mukaan heikohkoja.

Jukka Raitalan onnistumisprosentti oli viidestä puolustajasta heikoin, 45. Paras lukema oli Nikolai Alhon 77.

Markku Kanerva on ollut viisi vuotta A-maajoukkueen päävalmentajana.

Huuhkajat juoksee yhä usein päin seinää, kun vastassa on maailmanlistalla 20 parhaan joukossa oleva tai sitä lähellä oleva vastustaja.

Kanervan kaudella Huuhkajat on voittanut vain kahdesti sellaisen vastustajan: Islannin syksyllä 2017 ja Tanskan EM-turnauksessa.

Tilanne ei juuri muuksi muutu ennen kuin Suomella on enemmän laadukkaampia pelaajia – joskus tulevaisuudessa.

Seuraavat EM-karsinnat alkavat maaliskuussa 2023, ja joukkueen uudistaminen on syytä aloittaa hyvissä ajoin ennen sitä.

Kysymys kuuluu, ovatko Kanerva ja hänen apuvalmentajansa oikeita henkilöitä tekemään muutostyötä?

Palloliiton johdossa, ja sen ytimessä, todennäköisesti muutama henkilö tietää jo vastauksen kysymykseen.

MM-karsinta Kazakstan–Suomi tiistaina 12.10. klo 17. Nelonen ja V Sport 2 Suomi.