Jalkapallo | Kommentti

Huuhkajien ongelmat vain lisääntyvät, ja unelma jatkokarsinta­paikasta karkasi kauemmas

Huuhkajien kivijalkana on ollut pitkään tiivis puolustus, mutta nyt se on ollut aukkoja täynnä. Hyökkäyspelissä Suomen ongelmana on jo pidempään ollut maalipaikkojen vähyys, kun Suomi ei pääse ruokkimaan tarpeeksi hyökkääjiä.

