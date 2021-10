Huuhkajat tekee lauantaina uusitun Olympiastadionin yleisöennätyksen

Palloliitto, Olympiastadion ja fanit ovat tyytyväisiä: viimeksi näin suuri yleisö yli kahdeksan vuotta sitten.

Huuhkaja-faneilla on lauantaina aihetta suureen juhlaan, kun Olympiastadionille kokoontuu liki 30 000 hengenheimolaista.

Helsinki

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jatkaa lauantaina MM-karsintojaan tärkeällä ottelulla, kun Huuhkajien kanssa tasapisteissä oleva Ukraina saapuu vieraaksi Helsinkiin.

Hyvää tulosta vielä toivotaan, mutta yksi toive ainakin täyttyy: maajoukkue pelaa kotipelinsä pitkästä aikaa kymmenien tuhansien katsojien edessä.

Torstaina peliin oli myyty jo lähes 28 000 lippua, ja lopullinen luku asettunee 29 000:n tienoille. Se on Huuhkajien suurin yleisömäärä sitten vuoden 2013 syyskuun ja 37,5 tuhannen katsojan kansoittaman Espanja-pelin.

Ja tietysti myös uusitun Olympiastadionin yleisöennätys.

”Ottelujärjestelyt ovat sujuneet erinomaisesti, ja olemme innolla järjestämässä pitkästä aikaa todella isoa yleisötapahtumaa. Tuntuu luonnollisesti erinomaiselta koko laajan jalkapalloperheen kannalta. Niin pelaajat, fanit kuin monet muutkin ovat odottaneet uusitulla Stadikalla ison yleisön matseja, ja nyt se hetki on käsillä”, Palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis iloitsee.

Ottelussa on maskipakko ja yleisöä rajoitetaan sen verran, että yli 33 000:n maksimikapasiteetista jäädään tuo nelisen tuhatta.

”Tämän lisäksi noudatamme (opetus- ja kulttuuriministeriö) OKM:n ja (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) THL:n ohjeistusta yleisötilaisuuksien järjestämisestä. Koko koronapandemian ajan, silloin kun yleisötapahtumia on saanut järjestää, olemme järjestäneet ne terveysturvallisesti viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Niin toimimme nytkin, kun yhteiskuntaa on avattu, ja olemme luottavaisia sen suhteen, että tapahtumamme on terveysturvallinen tälläkin kertaa”, Varis painottaa.

Avautuminen ja sitä myötä stadionin kansoittuminen näkyy tietysti paitsi tunnelmassa, myös Palloliiton lompakossa.

”Kuluneiden puolentoista vuoden aikana maaottelut on järjestetty joko tyhjille katsomoille tai merkittävästi rajoitetun yleisömäärän läsnä ollessa. Tänä aikana on jäänyt saamatta seitsennumeroinen euromäärä yleisötuloja”, Varis kertoo.

”Euromääräisesti mitattuna etenkin Huuhkajien Ukraina- ja (marraskuun) Ranska-otteluilla on luonnollisesti iso vaikutus Palloliiton talouteen.”

Stadion ja fanit valmiina

Tätä on odotettu. Näin summaa sekä Olympiastadionin johto kuin myös se uskollinen kannattajajoukko, joka kansoittaa Huuhkajain pyhätöstä oman Pohjoiskaarteensa.

”Parempi myöhään kuin milloinkaan, ja onnellisia ollaan, että tässä ollaan nyt”, Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen myhäilee.

”Stadikalla on pelattu (remontin jälkeen eli reilussa vuodessa) 18 aikuisten ottelua ja Helsinki Cupin junioriottelut eli on päästy "harjoittelemaan". Kaikki on täysin valmiina lauantaihin.”

Maajoukkuetta pandemioista ja kaikesta muusta huolimatta aina tukeva Pohjoiskaarre täyttyy riemulla, kuvaa kannattajien yhdistyksen SMJK:n puheenjohtaja Marko Karvinen.

”On tämä todella odotettua, siitä edellisestä (Espanja-peli 2013) on jo liian pitkä aika. Isolla porukalla laulamaan ja tekemään mukavaa iltaa”, Karvinen hehkuttaa lauantaita ja kertoo, että myös kannattajamarssi otteluun palaa jälleen kuvioihin.