Joel Pohjanpalolla vaiheikas alku uudessa seurassa ja uudessa maassa

Tuoreella Turkin liigan pelaajalla oli "kaaos vastassa", mutta paremmalta jo näyttää.

STT, Helsinki

Suomen jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Joel Pohjanpalo oli syyskuun alkupäivinä uuden äärellä, kun ammattilaisfutaajan tie vei saksalaisseura Leverkusenista Turkin liigan Rizesporiin. Laina kattaa tämän pelikauden.

Alku Turkissa oli varsin mieleenpainuvaa.

"Aikamoinen sokkialku. Kaaos vastassa, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Sen enempää yksityiskohtiin menemättä”, Pohjanpalo myhäilee.

Pohjanpalon saapuessa Rizespor oli koonnut kolmesta liigapelistään yhden tasapelipisteen. Tappiot jatkuivat, ja seura vaihtoi päävalmentajaa.

”Aika toivoton tilanne, jos katsoi sitä miten pelasimme vanhan valmentajan alaisuudessa. Kieltämättä aika hirveää katsottavaa. Aikamoista kävelyä (vain), eikä ketään kiinnostanut eikä ketään kiinnostanut puolustaa”, Pohjanpalo kuvaili.

Nyt "hirveys" on vaihtumassa, uskoo suomalaishyökkääjä. Viime sunnuntain 2–3-kotitappio Turkin suurseuroihin lukeutuvalle Galatasaraylle oli toki tappio ja Rizesporilla on yhä edelleen vain tuo yksi piste, mutta Pohjanpalon mukaan joukkueen peli näyttää jo toisenlaiselta.

"Nyt se näytti futikselta. Tehtiin töitä ja oli jonkinnäköinen pelisuunnitelma”, Pohjanpalo pohti.

Ja mikä henkilökohtaisestikin helpottaa, pääsi Pohjanpalo maalienkin makuun kovaa Galatasarayta vastaan. Vieläpä kahdesti.

"Minut hommattiin seuraan ykköshyökkääjäksi, mutta totta kai joku ottaa paikkasi, jos et maaleja tee. Totta kai kilpailutilanne on kova, seurassa on (kokenut ranskalaiskärki) Loic Remy, edelleenkin loistava pelaaja. Eikä saa unohtaa Deniz Hümmetiä, Ruotsista siirtynyttä hyökkääjää. Mutta kun seuraan siirryin, tarkoitus oli mennä täysin ykköshyökkääjäksi ja siitä paikasta pidetään kiinni.”

Aikataulut ajastettu ajalleen

Muukin elämä on asettumassa kohdilleen.

"Olen sopeutunut hyvin. Ympäristökin on nyt paljon organisoidumpi, aikataulut ja muut tulee ajallaan, päivittäinen toiminta on parantunut. Ja noin muuten, totta kai jokapäiväinen arki on samanlaista kuin muuallakin, aamulla treeneihin ja treenien jälkeen vapaata. Ihan samanlaista futispelaajan arkea kuin muuallakin Euroopassa.”

Maajoukkueessa sopeutumista ei enää tarvita, mutta maaleja, niitä kaivataan. Jo lauantaina, kun Suomi kohtaa tärkeässä MM-karsintapelissä Ukrainan Helsingin Olympiastadionilla. Pohjanpalo on vastannut Huuhkajien neljästä viimeisimmästä maalista ja lauantaina on totta kai lisää haussa, mutta tärkeintä tietenkin on, että joku osuu.

”Omalle kohdalle osunut edelliset neljä maalia. Yleensä Teemu (Pukki) on tehnyt suurimman osan meidän maaleista ja luotan siihen, että iskee näissä peleissä varmasti. Mutta ei sillä oikeastaan ole väliä kuka tekee, kunhan vain saadaan maaleja tehtyä. Sitä ei tietenkään voi kieltää, että hyökkääjänä haluaa aina olla se, joka pelin ratkaisee. Mutta joukkue edellä mennään aina ja oli se ratkaisija kuka tahansa, MM-kisoihin halutaan.”