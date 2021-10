Suomen maajoukkuehyökkääjä Forss oli penkillä – Brentford nousi vierasvoittoon Valioliigassa

Suomen maajoukkuehyökkääjän Marcus Forssin edustama Brentford on ollut yksi jalkapallon Englannin Valioliigan alkukauden säväyttäjistä. Sarjanousijan hyvä syysvauhti sai jatkoa sunnuntaina ja dramaattisesti, kun Yoane Wissan osuma lisäajan lopussa toi 2–1-vierasvoiton Lontoon paikallispelissä West Hamia vastaan. Forss seurasi ottelun vaihtopenkillä.

Bryan Mbeumo vei Brentfordin johtoon avauspuoliajalla, mutta vierasvoitto oli lipumassa Hammersin Jarrod Bowenin tasoitettua 80. minuutilla. Viime viikonloppuna Liverpoolia vastaan myöhäisen tasoituksen tehnyt Wissa oli kuitenkin jälleen Brentfordin sankari, ja käytännössä vielä ottelun viimeisellä potkulla.

Brentford on hävinnyt kauden seitsemästä liigapelistään vain yhden, ja se on sarjassa seitsemäntenä. West Ham on yhdeksäntenä.

Kauden kolmella voitolla avannut, mutta sen jälkeen kolme seuraavaa liigapeliään hävinnyt Tottenham palasi voittojen tielle. Spurs-valmentaja Nuno Espirito Santon paineita helpotti Aston Villan Matt Targett, jonka oma maali toi Tottenhamille 2–1-kotivoiton. Pierre-Emile Höjbjerg teki Tottenhamille avausjaksolla 1–0-maalin, Villan toi tasoihin Ollie Watkins muutama minuutti ennen Targettin omaa maalia.

Valioliigassa viimeksi elokuussa voittanut Leicester johti vieraissa Crystal Palacea 2–0 Kelechi Iheanachon ja Jamie Vardyn maaleilla, mutta Palace punnersi 2–2-loppulukuihin Michael Olisen ja Jeffrey Schluppin osumilla.

Juttu päivittyy, kun Liverpoolin ja Manchester Cityn välinen kohtaaminen on pelattu.