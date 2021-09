Real nousi sarjakärkeen maalijuhlilla, Asensio teki hattutempun

Real Madrid järjesti kotiyleisölle maalijuhlat jalkapallon Espanjan liigassa keskiviikkona ja palasi sarjataulukon kärkipaikalle. Real murskasi Mallorcan 6–1.

Kotijoukkueen Marco Asensio iski ottelussa hattutempun kasvattiseuransa Mallorcan verkkoon. Espanjalainen Asensio on pelannut Realissa vuodesta 2016, ja tämä oli hänen ensimmäinen hattutemppunsa madridilaisseurassa.

Karim Benzema teki Realille kaksi maalia, joista jälkimmäinen oli hänen 200:s osumansa Espanjan liigassa. Ranskalainen Benzema on historian kymmenes pelaaja, joka on saavuttanut tämän virstanpylvään.

Real Madrid on voittanut kuudesta ottelustaan viisi ja pelannut yhden tasan, ja se johtaa liigaa kahden pisteen erolla paikalliskilpailija Atletico Madridiin. Realin hyökkäyspeli on toiminut alkukaudella mainiosti, sillä joukkueella on kasassa jo 21 maalia kuudesta ottelusta.

Mallorca on sarjassa kymmenentenä.