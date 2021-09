Suomen naisten jalkapallomaajoukkue lähtee tavoittelemaan historiallista ensimmäistä MM-turnauspaikkaansa Turussa tiistaina, kun se kohtaa Slovakian avausottelussaan.

Viime vuonna Helmarit saavutti paikan ensi vuoden EM-turnaukseen, mutta joukkueen nälkä on vain kasvanut sen jälkeen.

– Aina kun karsinnat alkavat, on positiivisen optimistinen fiilis, että nyt mennään kisoihin. Tällä kertaa on vielä enemmän sellainen tunne, kun EM-karsinnat ovat niin tuoreessa muistissa, sanoo maajoukkueen ykkös­maalivahti Tinja-Riikka Korpela.

Suomen MM-karsintalohkossa pelaavat Ruotsi, Irlanti, Georgia ja Slovakia.

Korpela, 35, on pelannut maajoukkue­urallaan 98 maaottelua ja saavuttanee syksyn aikana kunnioitettavan sadan maaottelun rajapyykin. Nykymaajoukkueesta häntä ennen ovat saaneet sata maaottelua täyteen Anna Westerlund (133 maaottelua), Tuija Hyyrynen (112) ja Linda Sällström (109).

Korpela sanoo, että on yrittänyt olla ajattelematta sadan maaottelun saavuttamista. Hän ei osaa sanoa, ovatko alkavat karsinnat hänen viimeisensä.

– Muutaman viime vuoden ajan olen edennyt vuosi kerrallaan. Olen aina sanonut, että niin kauan kuin terveyttä ja motivaatiota riittää. Nyt kun uudet karsinnat alkavat, tuntuu taas siltä, että miksi tätä ikinä lopettaisi. Nautin futiksesta edelleen niin paljon, Korpela kertoo.

– Nyt tuntuu kauhealta ajatella, että jos nämä ovatkin viimeiset karsintani. Sen aika näyttää.

Keski-ikä 28 vuotta

Jos karsinnat olisivatkin Korpelalle viimeiset, ne voivat olla sellaiset monelle muullekin pelaajalle. Slovakiaa vastaan valitussa ryhmässä on yhdeksän yli 30-vuotiasta pelaajaa. Joukkueen keski-ikä on 28 vuotta.

Korpelan mukaan joukkueen ikärakenne on ihanteellinen.

– 1994 syntyneiden ikäluokka alkaa olla parhaassa iässä jalkapalloilijoina. Sitten on muutama kokeneempi. Ja sitten alkaa tulla Vilma Koiviston [18-vuotias] kaltaisia nuoria huippuja.

Korpelan mukaan maajoukkueen peli on parantunut koko ajan siitä lähtien, kun Anna Signeul tuli maajoukkueen päävalmentajaksi neljä vuotta sitten.

– Vuosi vuodelta olemme hitsautuneet hyvin yhteen. Yhteispeliä ei tarvitse joka leirillä nollasta alkaen lähteä hakemaan. Tiedämme vahvuutemme ja olemme ymmärtäneet ne viime vuosina. Meillä on hyvä joukkuehenki, ja kaikki tietävät oman roolinsa.

Mahdollisuus unelmoida

Korpela teki A-maajoukkuedebyyttinsä Ruotsia vastaan maaliskuussa 2007. Sen jälkeen hän on nähnyt maajoukkueuransa aikana, miten naisten jalkapallo on kehittynyt joka osa-alueella.

– Olosuhteet ovat parantuneet ja media­näkyvyys sekä urheilukansan arvostus. Kun olosuhteet on saatu kuntoon, tulee pelin taitotaso esille. Pelaajat ovat paremmassa kunnossa ja taitavampia. Pelaajamassaakin on enemmän.

Mahdollisuudet tarkoittavat mahdollisuuksia unelmoida.

– Pienet tytöt voivat panostaa eri tavalla futikseen ja ajatella, että siitä voi saada ammatin, jos jaksaa tehdä tarpeeksi töitä. Maailmalla olen nähnyt, että nainen jalkapallo­ammattilaisena on nykyään normaalia. Sitä se ei ollut, kun minä aloitin Oulussa pelaamisen, ja sitä ihmeteltiin, kun pelasin futista.

Korpela siirtyi kesällä Englannin Superliigassa peliajan perässä Evertonista Tottenham Hotspuriin. Hän sai Tottenhamilta viestin, että seura tarvitsee toisen hyvän maalivahdin loukkaantumisherkän Becky Spencerin rinnalle.

– Kaksi peliä on ollut, molemmat on voitettu, ja kumpikin maalivahti on pelannut yhden pelin. Varmasti vastuuta jaetaan jatkossakin. Keskityn pitämään itseni terveenä, mikä ei ole näillä kilometreillä itsestäänselvyys, Korpela sanoo.

Mitä uran jälkeen?

Korpelan jalkapalloura alkaa olla siinä vaiheessa, että urheilu-uran jälkeinen aika rupeaa häämöttämään. Kansainvälisen pelaajayhdistyksen Fifpron selvityksen mukaan 67 prosenttia ammatti­jalkapalloilijoista ei tiedä, mitä he aikovat tehdä peliuran jälkeen.

Fifpron pääsihteerin Jonas Baer-Hoffmannin mukaan selvitys on hälytysmerkki jalkapalloteollisuudelle siitä, että nuoria miehiä ja naisia pitää auttaa valmistautumaan uran jälkeiseen aikaan.

– Kuulun tuohon 67 prosenttiin, että en tiedä varmuudella [toisesta urasta]. Valmentaminen kiinnostaa minua ja nimenomaan maalivahti­valmennus. Minulla ei ollut juniorina maalivahti­valmentajaa. Haluaisin olla nimenomaan lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, auttaa ja opastaa heitä ja löytää sieltä motivoituneimmat nuoret, Korpela sanoo.

– Pikkuhiljaa alan odottaa myös sitä aikaa innolla ja kauhulla. Nyt vielä koetan täysillä keskittyä pelaamiseen.

MM-karsintaottelu Suomi–Slovakia Turussa tiistaina kello 18.15. Ylen TV2 näyttää ottelun.