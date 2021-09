Chelsea möyhensi Tottenhamin – Ronaldo jatkoi maaliputkeaan

Tottenham jäi tauon jälkeen pahasti jyrän alle. Brighton jatkoi hurjaa menoaan.

Lontoo/Helsinki

Chelsea oli Tottenhamille tyly vieras jalkapallon Englannin Valioliigassa ja otti Lontoon paikalliskamppailussa 3–0-voiton. Avauspuoliajalla melko pirteästi pelannut Tottenham jäi tauon jälkeen pahasti jyrän alle.

Thiago Silva pukkasi 49. minuutilla kulmapotkutilanteessa Chelsean johtoon. Vaihdosta kentälle tulleen N'Golo Kanten laukaus muutti 57. minuutilla suuntaa Tottenhamin Eric Dieristä, ja pallo meni maaliin. Antonio Rüdiger laukoi lisäajalla 0–3-osuman.

Ottelua edelsivät kunnianosoitukset sunnuntaina 81-vuotiaana kuolleelle hyökkääjälegenda Jimmy Greavesille.

Chelsea nousi 13 pisteeseen ja sarjan kärkipaikalle. Myös Liverpoolilla ja Manchester Unitedilla on 13 pistettä, kun takana on viisi kierrosta. Alkukauden yllättäjä Brighton on 12 pisteessä.

Mark Noble tuhri lisäajalla rankkarin

Portugalilaishyökkääjä Cristiano Ronaldo jatkoi upeasti alkanutta paluukauttaan Valioliigassa. Ronaldo viimeisteli maalin, kun Manchester United voitti vieraskentällä West Hamin 2–1. Peli oli Ronaldolle Valioliigassa kauden toinen ja osuma kauden kolmas.

Ronaldo teki maalin 35. peliminuutilla, kun hän pääsi jatkamaan Bruno Fernandesin keskityksen maalia kohden. Ronaldon ensimmäisen yrityksen West Hamin Lukasz Fabianski torjui, mutta Ronaldo viimeisteli paluupallosta 1–1-tasoituksen. West Hamin oli vienyt viisi minuuttia aiemmin johtoon Mohamed Said Benrahma.

ManUn 2–1-voittomaalin teki viime kaudella lainalla West Hamissa pelannut Jesse Lingard, joka päätti 89. minuutilla yksilösuorituksensa hienoon laukaukseen takayläkulmaan.

ManU-fanien syke nousi vielä kertaalleen huippuunsa, kun West Ham sai lisäajalla rangaistuspotkun. Vaihdosta rankkaria varten kentälle otetun Mark Noblen laukaus pysähtyi ManU-maalivahti David de Gean käsiin.

Vardy teki seurahistoriaa

Brighton jatkoi hurjaa menoaan ja voitti kotikentällään Leicesterin maalein 2–1. Brightonin maalit tekivät Neal Maupay ja Danny Welbeck.

Leicesterin hyökkääjä Jamie Vardy teki seurahistoriaa pelatessaan Valioliigassa ottelun numero 250. Leicesterin historiassa kukaan ei ole yltänyt samaan. Vardy, 34, on seuran ykkönen myös Valioliigassa tehdyissä maaleissa (121) ja syötetyissä maaleissa (39). Sunnuntain pelissä Vardy onnistui kerran.