Roope Riski teki kaksivuotisen jatkosopimuksen HJK:n kanssa

Riski on edustanut HJK:ta marraskuusta 2019 lähtien.

Jalkapalloliigan HJK ja hyökkääjä Roope Riski ovat tehneet kahden vuoden jatkosopimuksen, joka kattaa kauden 2023. Sopimuksessa on lisäksi optio kaudesta 2024.

– Hienoa, että pääsimme jatkosopimukseen Roopen kanssa. Hän on ollut erittäin tärkeä palanen pelitavassamme ja auttanut maaleillaan joukkuetta Conference Leaguen lohkovaiheiseen. Maalien ja ison työmäärän lisäksi Roope on ihmisenä ja persoonana hieno lisä HJK-yhteisölle. Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn matseja, joissa on vielä paljon pelattavaa, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoi tiedotteessa.

Riski, 30, oli viime kaudella kotimaisen liigan maalikuningas. Roope Riskin tehot ovat jatkuneet tällä kaudella varsinkin eurokarsinnoissa, joissa hän teki kahdeksan maalia.