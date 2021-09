LASK jyräsi HJK:n sileäksi Euroopan Konferenssiliigassa – ”Se oli sellainen prässi, mihin ei olla joka viikko totuttu”

HJK:n osalta lohkovaihe jalkapallon Euroopan Konferenssiliigassa alkoi kotitappiolla.

STT

Euroopan Konferenssiliigan lohkovaihe ei alkanut Helsingin Jalkapalloklubilta toivotunlaisesti. HJK kärsi torstai-iltana Helsingin Töölössä 0–2-tappion itävaltalaiselle LASK Linzille. LASK johti puoliajalla vasta maalilla, mutta piti prässillään HJK:n täysin pinteessä.

– On itsestään selvää, että se oli sellainen prässi, mihin ei olla joka viikko totuttu. Ensimmäisellä jaksolla meillä meni liian pitkään, että sopeuduimme siihen. Sitä kautta menetimme liikaa palloja, analysoi HJK:n päävalmentaja Toni Koskela.

Avausjakson loppua kohden HJK sai pelistä kiinni ja pääsi toisella puoliajalla jo painostamaan. Roope Riskin, Riku Riskin, Filip Valencicin ja Jairin yritykset rangaistusalueen sisältä pysähtyivät vuorollaan LASK:n puolustajiin tai maalivahti Alexander Schlageriin.

HJK:n tuhratessa paikkansa LASK pääsi ratkaisemaan ottelun vastahyökkäyksestä. 2–0-maalin sijoitti kierteisellä laukauksella takakulmaan vaihtopelaaja Christoph Monschein, kun peliä oli pelattu 89 minuuttia.

– Ehkä oltiin vähän hermostuneita myös, mutta toisella jaksolla pelattiin oikein hyvä jakso ja luotiin riittävästi maalipaikkoja kääntää peli. Ehkä ensimmäinen jakso oli sellainen, millä vastustaja pelin voitti, Koskela tuumi.

Koskela yllätti maalivahtivalinnalla

Ottelun avausmaalin LASK teki vapaapotkun jälkitilanteesta 17. minuutilla. Jan Bollerin yrityksen rangaistusalueen rajalta torjui HJK-maalivahti Hugo Keto, mutta hänen eteensä kimmonneen pallon laittoi maaliin Dario Maresic. HJK:n maalilla kaikissa kesän karsintaotteluissa torjunut Jakob Tånnander aloitti lohkovaiheen vaihtopenkillä.

– Meillä on suhteellisen tasaiset kaksi nuorta maalivahtia. Valinta tehdään tämän hetken vireen perusteella, mitä harjoituksissa nähdään. Ihan samalla tavalla kuin kenttäpelaajien kohdalla, Koskela kommentoi.

Konferenssiliiga jatkuu kahden viikon päästä. Silloin HJK matkustaa Armeniaan Alashkertin vieraaksi.

– Häviö on aina häviö, mutta kun pelaamme hyvin, niin pärjäämme näissä peleissä. Yksi peli on pelattu ja viisi jäljellä. Kaikki on vielä auki, Koskela sanoi.