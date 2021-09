Pele pääsi pois teho-osastolta: "Olen päivä päivältä iloisempi"

Pele kiitti fanejaan saamistaan viesteistä.

Brasilialainen jalkapallolegenda Pele, 80, pääsi teho-osastolta saopaulolaisessa sairaalassa tiistaina. Pele on sairaalassa toipumassa leikkauksesta, koska hänen paksusuolestaan poistettiin epäilty kasvain.

– Potilas Edson Arantes do Nascimento (Pelen virallinen nimi) on kliinisesti hyvässä kunnossa ja hän on poistunut tehohoidosta. Hän jatkaa toipumista sairaalassa, Albert Einstein -sairaala tiedotti tiistai-iltana Suomen aikaa.

Pele puolestaan kiitteli fanejaan "tuhansista rakastavista viesteistä".

– Olen päivä päivältä iloisempi, tähtäimessä pelata 90 minuuttia ja lisäaika. Kohta olemme taas yhdessä! Pele viestitti Instagram-tilillään, jalkapallotermein.

Pele joutui sairaalaan 31. elokuuta, kun rutiinitarkastuksessa havaittiin epäilty kasvain. Pele on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista ja on viettänyt sairaalahoidossa useita jaksoja.

Pele on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta voittanut pelaaja (1958, 1962, 1970). "O Rei" eli "Kuningas" on useissa yhteyksissä nimetty kaikkien aikojen jalkapalloilijaksi ja myös yhdeksi kaikkien aikojen suurimmista urheilijoista.