Karmea virhe toi ManU:lle shokkialun Mestarien liigaan: "Emme syytä Jesseä"

Bayern musersi Barcelonan, Malmö aseeton Juventusta vastaan.

Lontoo

Englannin Valioliigan huippuryhmä Manchester United koki kovia jalkapallon Mestarien liigan aluksi. Sveitsin Bernissä pelattu F-lohkon avauskierroksen ottelu Young Boysia vastaan tiistaina toi Unitedille 1–2-tappion.

Cristiano Ronaldo vei ManUn johtoon ottelun 13. minuutilla, mutta Aaron Wan-Bissakan ulosajo 35. minuutilla toi synkkiä pilviä englantilaisjoukkueen ylle. ManUn maali pysyi puhtaana aina 66. minuutille, jolloin Nicolas Ngamaleu iski tasoituksen.

Loppu oli sitten karmaiseva nimekkäälle Unitedin porukalle, mutta hurjaa riemua sveitsiläisyleisölle. Jesse Lingardin umpisurkea syöttö kohti omaa maalia tuli suoraan Jordan Siebatcheulle, joka ohitti ManU-maalivahti David de Gean. Ottelussa pelattiin viiden minuutin lisäajan viimeistä minuuttia.

– Tällaista jalkapallo on. Ihmiset tekevät virheitä, emme syytä Jesseä. Jokainen kentällä tänään ollut on tehnyt virheitä, olen varma, että Jesse tuosta nousee, ManU-kapteeni Harry Maguire sanoi BBC:lle.

– Tämä oli ensimmäinen peli lohkossa, ja meillä on monta peliä jäljellä noustaksemme taas kuvioihin. Ja se meidän on tehtävä, Maguire mietti vielä surkeaa aloitusta.

Young Boysille voitto oli toinen Mestarien liigassa ja samalla toinen peräkkäinen. Molemmat voitot ovat tulleet Cristiano Ronaldon joukkueesta: edellisen kerran Young Boys otteli ja voitti Mestarien liigassa joulukuussa 2018 voittaen Juventuksen.

Lohkon toisessa pelissä Villarreal jäi kotonaan Atalantan kanssa 2–2-tasapeliin, vieraiden tasoittaessa 83. minuutilla.

G-lohkossa nähtiin kaksi tasapeliä. Alkuillan Sevilla–Salzburg päättyi 1–1, ja ottelussa hämmästytti avauspuoliaika, jolla nähtiin peräti neljä rangaistuspotkua. Salzburgin Luka Sucic ampui pilkulta joukkueensa johtoon, mutta Salzburg epäonnistui kahdessa muussa rangaistuspotkussaan. Sevillan ainoan pilkun viimeisteli verkkoon Ivan Rakitic.

G-lohkon myöhäispelissä Lille ja Wolfsburg eivät Ranskassa saaneet maaleja aikaan.

Tutut miehet maalinteossa

E-lohkon suurkohtaaminen oli sitä enää oikeastaan vain lainausmerkeissä ja osoitti, että talouskurimuksessa painivalla Barcelonalla riittää rutkasti kehitettävää kohti tulevaa. Saksalaissuuruus Bayern München otti rajoitusten salliman maksimiyleisön eli vajaan 40 000 silmäparin edessä Barcan Camp Noulta 3–0-voiton. Maalintekijät eivät yllättäneet: Thomas Müller ja Robert Lewandowski, joka teki kaksi.

Lewandowskin maalitahti on tyystin yltiöpäistä: hän on tehnyt maalin peräti 18:ssa peräkkäisessä pelissään Bayernin paidassa. Tällä kaudella koossa on kaikki kilpailut mukaan lukien kymmenen maalia kuudessa seurajoukkuepelissä.

Lohkon toinen peli päättyi maaleitta, kun Kiovan Dinamo isännöi Benficaa. Kiovalaiset olivat saada loppuhetkillä voiton, mutta Mykola Shaparenkon osuma kariutui VAR-videotuomioon.

Chelsea ja Juve odotettuihin voittoihin

H-lohkossa Mestarien liigan puolustava mestari Chelsea pysyi pitkään maaleitta kotonaan venäläistä Zenitiä vastaan, mutta 69. minuutilla venäläismuuri murtui. Ottelun ainokaisen osuman teki Chelsean hintava kesähankinta Romelu Lukaku.

Lohkon toinen suosikki, italialaisjätti Juventus on aloittanut kautensa Serie A:ssa surkeasti. Ronaldon jättämä torinolaisseura oli kuitenkin tiistaina liikaa kolmatta kertaa historiassaan Mestarien liigan lohkovaiheessa pelaavalle Malmölle, joka taipui kotonaan 0–3-tappioon.

Juve teki maalinsa avauspuoliajalla, kaksi niistä aivan jakson lopussa. Loukkaantumisesta toipuva Malmö-puolustaja Niklas Moisander oli sivussa ottelusta.