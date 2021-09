Jalkapallolegenda Pele pääsemässä pois teho-osastolta

80-vuotias Pele on toipumassa leikkauksesta.

Pele on pääsemässä pois teho-osastolta. Kuva vuodelta 2018.

Jalkapallolegenda Pelen, 80, kunto on parantunut niin paljon, että hän on valmis pääsemään pois teho-osastolta, hänen tyttärensä Kely Nascimento kertoi Instagramissa. Tyttären mukaan Pelellä ei ole kipuja. Pelen on määrä päästä normaalille sairaalaosastolle lähipäivinä ja sieltä edelleen kotiin.

Pele on sairaalassa toipumassa leikkauksesta, koska hänen paksusuolestaan poistettiin epäilty kasvain. Pele joutui Sao Paulossa sijaitsevaan Albert Einstein -sairaalaan 31. elokuuta. Pele on kärsinyt viime vuosina terveysongelmista ja on viettänyt sairaalahoidossa useita jaksoja.

Pele eli koko nimeltään Edson Arantes do Nascimento on jalkapallohistorian ainoa kolme maailmanmestaruutta voittanut pelaaja (1958, 1962, 1970). Hänet on useissa yhteyksissä nimetty kaikkien aikojen jalkapalloilijaksi.