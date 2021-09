Sivusto ennustaa: Huuhkajien MM-kisoihin pääsyn mahdollisuus 13 prosenttia

Suomen lohkon voittaa 97 prosentin todennäköisyydellä Ranska, laskee Gracenote-sivusto.

Markku Kanerva (keskellä) on Huuhkajien päävalmentaja.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on pelannut puolet otteluistaan MM-karsinnoissa kohti Qatarissa ensi vuoden lopulla oteltavaa lopputurnausta, ja joukkue on karsintalohkossa kakkossijalla tasapistein ottelun enemmän pelanneen Ukrainan kanssa. Kisoihin lohkovoittajana on matkalla Suomelle tiistaina karsintojen avaustappion aiheuttanut Ranska, josta Ukraina ja Suomi ovat jääneet jo seitsemän pistettä.

Karsintoja riittää vielä varsinkin Suomen osalta, mutta jotain arviota Huuhkajien mahdollisuuksia ensimmäiseen MM-lopputurnausmatkaan voi tehdä. Sitä tekee ainakin urheilutilastoja tiuhaan setvivä ja todennäköisyyksiä ahkerasti laskeva Gracenote-sivusto, joka laskee Huuhkajien pääsylle lopputurnaukseen 13 prosentin mahdollisuutta.

Lohkovoittajaksi sivusto näkee 97 prosentin todennäköisyydellä Ranskan. Suomen mahdollisuudet suoraan kisapaikkaan ovat loput kolme prosenttia. Jatkokarsintoihin oikeuttavalle lohkon kakkossijalle Gracenote asettaa Suomen osalta 40 prosentin saumat, kun Ukrainalla se on 32, Bosnia-Hertsegovinalla 23 ja Kazakstanilla 2.

Suomi jatkaa MM-karsintoja 9. lokakuuta kotiottelulla Ukrainaa vastaan. Lokakuussa Suomi kohtaa myös Kazakstanin vieraskentällä. Karsintalohkon päätöspeleissään Huuhkajat kohtaa marraskuussa Bosnia-Hertsegovinan vieraissa ja Ranskan kotona.