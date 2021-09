Ilves ja PK-35 tasasivat pisteet Helsingissä – jatkavat alemman loppusarjan kärjessä

Joukkueet olivat jo ennen perjantaista kohtaamista tasapisteissä. Helsingissä pelattu ottelu päättyi 1–1.

Aamulehti

Jalkapallon Kansallisessa liigassa Ilves ja PK-35 tasasivat pisteet tuloksella 1–1 (0–0). Joukkueet olivat jo ennen perjantai-illan kohtaamista alemman loppusarjan jaetulla kärkipaikalla tasapisteissä.

Helsingissä maalinteon aloitti kotijoukkue, kun Josefina Ndombele vapautti upealla syötöllään laidalta nousseen Olivia Kåhren maalintekoon 56. minuutilla.

Johto ei kestänyt kauaa. Pipsa Saarilahti puski Aino Rasisen keskityksestä Ilveksen tasoihin 60. minuutilla.

Ilveksellä on kautta jäljellä neljä ottelua. Liigasta putoaa suurella todennäköisyydellä JyPK, joka on 19 ottelun jälkeen edelleen nollilla. Karsijan paikkaa pitää tällä hetkellä Helsingin Palloseura, joka on seitsemän pisteen päässä Ilveksestä ja PK-35:stä, mutta HPS:llä on jäljellä yksi ottelu enemmän.

Ilves pelaa seuraavan kerran vasta lauantaina 25. syyskuuta, jolloin Kaupissa pelataan todella tärkeistä pisteistä, kun vieraaksi saapuu HPS.