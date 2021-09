Huuhkajien MM-karsintalohko käy yhä kiehtovammaksi – katso tästä kaikkien lohkojen tilanne

Ranska sai tyytyä Kiovassa pisteeseen. Memphis Depay iski Hollannille kaksi maalia, mutta Turkki jatkaa G-lohkon kärjessä. Tanska jatkoi voittokulkuaan.

Kiova

Jalkapallon miesten MM-karsinnoissa samassa lohkossa Suomen kanssa pelaavat Ukraina ja Ranska ottelivat 1–1-tasapelin Kiovassa.

Ukraina on pelannut kaikki viisi karsintaotteluaan tasan ja on näin viidessä pisteessä, tasapisteissä kaksi ottelua vähemmän pelanneen Huuhkajien kanssa. Ranska johtaa lohkoa kerättyään viidestä ottelusta yhdeksän pistettä. Ylivoimaisesta ennakkosuosikin asemastaan huolimatta Ranskakin on voittanut vasta kaksi ottelua.

Lue lisää: Joel Pohjanpalon komea osuma kerää kehuja: ”Harva hyökkääjä tekee tuosta maalin”

Ranska on yhä suosikki D-lohkon voittajaksi, mutta etenkin lohkon kakkossijasta näyttää kehkeytyvän lukuisten tasapelien myötä erittäin kiehtova taistelu.

Mykola Shaparenko vei kotijoukkueen johtoon juuri ennen taukoa, mutta Anthony Martial toi hallitsevan maailmanmestarin Ranskan tasoihin, kun toista puoliaikaa oli takana vain muutama minuutti. Maaottelumaali on Manchester Unitedissa pelaavalle Martialille uran toinen.

Huuhkajat kohtaa seuraavassa ottelussaan tiistaina Ranskan vieraissa.

Tanska lähestyy MM-paikkaa

Karsintojen F-lohkossa Tanska jatkoi voittokulkuaan. Tanska on voittanut kaikki viisi otteluaan ja on selvä suosikki suoran MM-kisapaikan ottajaksi lohkosta.

Lauantaina voitto oli tosin tiukassa, sillä emämaa Tanska oli vähällä jäädä maalittomaan tasapeliin Färsaarten vieraana. Färsaarten sitkeän puolustustaistelun päätti vasta Jonas Windin 1–0-voittomaali 85. minuutilla.

Tanskan etumatka lohkokakkoseen Israeliin on viisi pistettä. Israel esiintyi lauantaina vakuuttavasti murskaamalla Itävallan kotonaan Haifassa 5–2.

Hollannin ja Turkin taistelu G-lohkon kärkisijasta jatkui. Hollanti jyräsi Montenegron kotonaan Eindhovenissa 4–0 ja Turkki kukisti vieraissa Gibraltarin maalittoman avausjakson jälkeen 3–0. Barcelona-tähti Memphis Depay iski Hollannille kaksi maalia ja kasvatti samalla maaottelumaaliensa määrän 30:een.

Tulosten myötä Turkki pysyi lohkoykkösenä pisteen erolla Hollantiin ja Norjaan, joka löi lauantaina Latvian vieraissa 2–0. Norjan voittomaalin teki pilkulta tähtihyökkääjä Erling Braut Håland. Paljon on pelissä tiistaina, jolloin Hollanti isännöi Turkkia Amsterdamissa.

Tasainen kamppailu on meneillään myös H-lohkossa, jossa Venäjä ja Kroatia jatkavat tasapisteissä lohkon kärjessä. Venäjä voitti lauantaina Kyproksen vieraskentällä 2–0 ja edellisten MM-kisojen hopeamitalisti Kroatia Slovakian vieraskentällä 1–0 Marcelo Brozovicin viisi minuuttia ennen täyttä aikaa tekemällä osumalla.

A-lohkon kärkipaikasta taas vääntävät Serbia ja Portugali, jotka ovat molemmat 10 pisteessä. Serbia nousi Portugalin rinnalle leikittelemällä 4–1-voiton Luxemburgista.