Suora lähetys perjantaina kello 18.30: Ilves-Kissat ja TPV taistelevat tärkeistä pisteistä paikallispelissä

Aamulehti näyttää jalkapallon Kakkosen ottelun Ilves-Kissat–TPV suorana tässä jutussa perjantaina kello 18.30.

Tilaajille

Aamulehti

Tampere–Viipurin Ilves-Kissat ja Tampereen Pallo-Veikot kohtaavat jalkapallon miesten Kakkosen paikallispelissä perjantaina.

Kamppailu on tärkeä varsinkin vierasjoukkue TPV:lle, joka pitää lohkon jumbosijaa. Jos sarjataulukkoon ei ala napsua voittoja, joukkue putoaa Kolmoseen. Lähtökohdat eivät ole ruusuiset, sillä TPV:llä on alla kahdeksan ottelun voitoton putki, jonka aikana on tullut kaksi tasapeliä.