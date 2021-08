Huuhkajat kerää rivinsä taas kasaan, mutta suurta kehitysloikkaa on turha odottaa

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan kolmen ottelun viikko on ”hektinen setti”, jonka aikana kehitystyötä tehdään lähinnä teoreettisesti.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueella on edessään kolmen ottelun härkäviikko, kun se kohtaa keskiviikkona Olympiastadionilla Walesin harjoitusottelussa ja MM-karsinnoissa Kazakstanin lauantaina kotikentällä ja Ranskan tiistaina Lyonissa.

Aikataulu on pakon sanelema, sillä tv-sopimusten takia Huuhkajien on pelattava sama määrä otteluita kuin mitä kuuden joukkueen MM-karsintalohkoissa olevat joukkueet pelaavat.

Siksi keskiviikon ottelu on pelattava, vaikka päävalmentaja mieluummin ehkä käyttäisikin aikaa harjoituskentällä.

Joukkueen harjoituskentällä käytettävissä oleva aika vähissä. Se tarkoittaa sitä, että on turha odottaa, että Huuhkajien peli olisi jotenkin oleellisesti muuttunut tai pelissä näkyisi merkittävä kehitysloikka siitä, mitä se on ollut aiemmin tänä vuonna.

Päävalmentaja Markku Kanervan mukaan joukkueen pelin kehittäminen tämän viikon aikana on haastavaa.

–Meille ei jää oikein aikaa harjoitteluun. Meillä on palauttava harjoitus ja sitten valmistava harjoitus [sama toistuu ennen Kazakstan- ja Ranska-otteluita]. Pelin kehittäminen pitää tehdä pitkälti teoriassa. Olemme käyneet henkilökohtaisia palautteita pelaajien kanssa, kuten meillä on ollut tapana. Palaverit keskittyvät hyvin pitkälti vastustajan esittelyyn ja siihen, miten voimme heitä vastaan pärjätä, Markku Kanerva sanoi.

Kanervan mukaan joukkueella on tietyt avainasiat mielessä, ja niitä edistetään. Hän kuvaili tämänkertaista maajoukkueleiriä ”hektiseksi setiksi”.

–Kolme ottelua seitsemässä päivässä on haastavaa valmistautumisen kannalta niin fyysisesti kuin taktisestikin. Pelitapa on toki selvä pelaajille, ja keskitymme aika paljon niihin pieniin nyansseihin, joita kukin vastustaja vaatii, Kanerva sanoi.

Ensi kuussa tilanne on parempi, kun lokakuussa joukkue kokoontuu maanantaina ennen lauantaina pelattavaa kotiottelua Ukrainaa vastaan.

Huuhkajilla on nyt kuitenkin se etu puolellaan, että joukkue ei ole pahemmin muuttunut ja se osaa pelata yhtenäisesti. Huuhkajat hyötyy myös siitä, että se sai olla ennen EM-turnausta ja turnauksen aikana kuukauden verran yhdessä.

Ennakolta Suomea vahvempia vastustajia vastaan Huuhkajat on viime vuoden aikana lähtenyt pelaamaan puolustusvoittoisella kolmen topparin linjalla. Se linja pitänee myös MM-karsinnoissa.

Tosin Kanervan vastauksista tiistaina saattoi saada vihiä siitä, että Kazakstania vastaan Suomi voisi lähteä pelaamaan neljän puolustajan alakerralla, ja saisi näin käyttöönsä kaksi laitapelaajaa tukemaan hyökkäyksiä.

Kapteeni Tim Sparvilla on Kanervan mukaan pieniä ongelmia, mutta tämä sanoi uskovansa kapteenin olevan pelikunnossa Kazakstania ja Ranskaa vastaan. Muuten joukkueen terveystilanne on hyvä.

Maalivahti Jesse Jorosen isä kuoli elokuun alussa, ja Joronen on muistotilaisuuden takia poissa Wales-ottelusta.

Kun Sparvin pelaaminen on taas vaakalaudalla ja Glen Kamara on pelikiellon takia sivussa Kazakstan-ottelusta, on Kanervan pakkokin kokeilla ja löytää uusia ratkaisuja keskikentälle.

Kazakstan-ottelusta Huuhkajien on pakko saada voitto, kun MM-karsinnat alkoivat kahdella tasapelillä Ukraina ja Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

Yhden A-maaottelun aiemmin pelannut Kaan Kairinen, 22, saattaa saada näytönpaikkansa keskiviikkona Walesia vastaan. Norjan liigan Lilleströmissä pelaava Kairinen uhkui itseluottamusta tiistaina.

Kaan Kairinen kertoi olevansa valmis vastuuseen Huuhkajissa.

–Kaikki varmasti tietävät, että tykkään pelata keskikentän keskustassa. Luultavasti minulle on luvassa aika iso rooli täällä. Tiedän, että Glen Kamara on pelikiellossa Kazakstania vastaan, ja Tim Sparvin jalka on ehkä vähän puolikuntoinen, Kairinen sanoi.

–Jos saan tilaisuuden, aion sen myös käyttää.

Mikäli hän onnistuu, saattaa vastuuta tulla myös MM-karsinnoissa. Kazakstania vastaan on mahdollista, että keskikentän keskustan kaksikon muodostavat Rasmus Schüller ja Tim Sparv, mikäli hän on kunnossa.

Ranska-ottelussa Kanerva käyttänee kokeneinta kalustoaan, joten siinä ottelussa Sparv ja Kamara pelaisivat jälleen yhdessä.

EM-turnauksessa Kanerva käytti samaa avauskokoonpanoa joka ottelussa, ja niistä avauksen pelaajista vain Robin Lod on nyt poissa loukkaantumisen takia. Kanervan pitää löytää myös korvaajia Lodin paikalle.

–Voi olla, että keskikentän keskustassa saattaa olla kaksi tai kolme pelaajaa. Kaan Kairinen ja [Kuopion Palloseuran] Urho Nissilä otettiin nyt mukaan. Nissilä on monikäyttöinen, hän voi pelata piilokärkenä tai kasipaikalla. Haluan vastauksia siihen, miten he pystyvät kilpailemaan nykyisten pelaajien kanssa. On tarkoitus antaa heille aikaa, Kanerva sanoi.

25-vuotiaalla Urho Nissilällä on edessään A-maajoukkuedebyytti.

Huuhkajien hyökkäyspelin toivotaan tietenkin kohentuvan, sillä yhdeksästä viime ottelusta Huuhkajilla on vain yksi voitto, joka tuli Huuhkajien EM-turnauksen avausottelussa Tanskaa vastaan.

Kanerva sai EM-turnauksessa täyteen 50 ottelua maajoukkueen päävalmentajana. Niistä hänellä on nyt saldona 24 voittoa, seitsemän tasapeliä ja 19 tappiota.

Tappioista viisi on tullut tänä vuonna, mutta niitä selittävät tietenkin EM-turnaus ja turnausta edeltäneisiin harjoitusotteluihin valitut kovatasoiset vastustajat.

–Kun pelataan kovia maita vastaan, maalintekopaikkojen luominen ei ole helppoa. Siihen olemme kiinnittäneet huomiota, miten pystymme kehittämään hyökkäyspeliämme ja luomaan entistä vaarallisempia maalintekopaikkoja. Puolustus on hyvä kivijalka. Totta kai olemme miettineet erilaisia vaihtoehtoja vastustajasta riippuen tai riippuen siitä, mitä tapahtuu pelin sisällä, Kanerva sanoi.

Suomi-Wales Olympiastadionilla keskiviikkona kello 19.00. V Sport Jalkapallo näyttää ottelun. MM-karsintaottelut näkyvät Nelonen Median kanavilla ja Ruutu-palvelussa.