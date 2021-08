Ilves pestasi liberialaishyökkääjän Kroatian liigasta – saattaa pelata jo lauantaina Interiä vastaan

22-vuotiaan Sylvanus Nimelyn sopimus kestää ensi kauden loppuun asti.

Miesten jalkapalloliigassa pelaava Ilves on tehnyt kauden 2022 loppuun asti kestävän sopimuksen liberialaishyökkääjä Sylvanus Nimelyn, 22, kanssa. Sopimukseen sisältyy myös optio kaudesta 2023.

Nimelyn edellinen seura on Kroatian pääsarjassa pelaava HNK Gorica, jonne hän siirtyi helmikuussa. Goricassa Nimely pelasi 11 ottelua, joissa hän teki yhden maalin.

Ennen siirtoaan Nimely pelasi neljän kauden ajan venäläisessä Spartak Moskovassa. Spartakissa hän pelasi pääsääntöisesti Venäjän toiseksi korkeimman sarjatason reservijoukkueessa, jonka riveissä hänelle kertyi 108 ottelua. Noissa otteluissa hän onnistui maalinteossa 23 kertaa ja maalien lisäksi Nimely antoi 15 maaliin johtanutta syöttöä. Spartakin edustusjoukkueessa hän pelasi yhden ottelun.

Sylvanus on Ilveksen tiedotteen mukaan parhaimmillaan keskushyökkääjänä, mutta hän on pelannut myös laitahyökkääjänä sekä vasemmalla että oikealla laidalla. Hän saapui Suomeen viime viikolla ja on valmennuksen käytettävissä lauantain vierasottelussa FC Interiä vastaan.

Ilveksestä on ollut viime aikoina pelaajaliikennettä ulospäin. Puolustajista Baba Mensah siirtyi HJK:hon ja Felipe Aspegren KuPSiin. Lisäksi hyökkääjä Eetu Mömmö siirtyi Italian Serie B:n joukkueeseen U.S. Lecceen.