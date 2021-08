Ilves julkaisi uuden tiedotteen Jarkko Wissin potkuista

Ensimmäisessä tiedotteessa ei kiitelty Jarkko Wissin työpanosta mitenkään.

Ilves on julkaissut uuden tiedotteen päävalmentaja Jarkko Wissin potkuista. Ilves kertoo nyt, että seuran ja Wissin tiet erkanevat yhteisymmärryksessä.

Tiedotteessa kerrataan lyhyesti Wissin saavutuksia Ilveksen peräsimessä. Hän valmensi tamperelaisseuraa vuodesta 2016. Tuona aikana Ilves oli säännöllisesti jalkapalloliigan kärkikahinoissa, voitti yhden pronssin ja kertaalleen Suomen cupin.

– Kiitämme Jarkkoa Ilveksen eteen tehdystä hyvästä työstä. Toivotamme hänelle onnea ja menestystä tulevaisuudessa, Ilves Edustus oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Pohjoismäki sanoo uudessa tiedotteessa.

Wiss kiittää Ilvestä mahdollisuudesta valmentaa liigatasolla.

– Oli aikoinaan kova ratkaisu lähteä pois Palloliitosta. Nyt on muutama vuosi vierähtänyt ja takana on paljon hienoja hetkiä ja upeita saavutuksia. Kiitokset kaikille mukana olleille pelaajille ja varsinkin lähimmille taustahenkilöille näistä vuosista. Toivotan kaikille Ilves-henkisille kaikkea hyvää tulevaisuudessa, Wiss sanoo tiedotteessa.

Tiistai-iltana julkaistu ensimmäinen tiedote uutisesta oli erittäin napakka. Se kuului kokonaisuudessaan näin:

– Ilves Edustus Oy:n hallitus on tänään vapauttanut joukkueen päävalmentajan Jarkko Wissin päävalmentajatehtävistään. Yhtiön hallitus on todennut tänään kokouksessaan, että päävalmentaja ei nauti enää hallituksen luottamusta. Joukkueen uudeksi päävalmentajaksi on nimetty Toni Kallio.

Yleensä seurat kiittelevät potkut saanutta valmentajaa tai urheilijaa työpanoksesta ja toivottavat hyvää jatkoa.