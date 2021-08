Kabulista lapsena paennut jalkapalloilija Moshtagh Yaghoubi elää rankkoja aikoja: ”Sattuu sydämeen katsoa, miten ihmiset kärsivät siellä”

Jalkapalloliigassa pelaavaa HIFK:ta edustava Moshtagh ”Mosa” Yaghoubi on seurannut synnyinmaansa Afganistanin tilannetta haikein mielin.

Yaghoubilla on ollut viimeisen viikon ajan erittäin huono olo. Pääkaupunki Kabulin ja ylipäätään Afganistanin tilanne hirvittää.

– Ennen Afganistanissa oli työttömyyttä ja paljon köyhyyttä, ja nyt se on vain lisääntynyt. Ihmiset näkevät nälkää ja kärsivät, Yaghoubi sanoo hiljaa.

Yaghoubi kertoo afganistanilaisten olevan peloissaan ja pysyvän kotonaan. Tai ne pysyvät, jotka pystyvät – maassa on paljon kodittomuutta. Hän on itse seurannut surullisena tilanteen kehittymistä sekä sosiaalisen median että sukunsa avulla.

– Minulla on paljon sukulaisia Afganistanissa, esimerkiksi molemmat siskoni asuvat siellä. Tilanne on paha, Yaghoubi huokaa.

” ”Ihmiset näkevät nälkää ja kärsivät.”

26-vuotias tähtipelaaja keskusteli HS:n kanssa tiistaina iltapäivällä. Pallotaituri yritti olla yhteydessä sukulaisiinsa viimeksi sunnuntaina.

– Siellä ei toimi netti tällä hetkellä, enkä saanut yhteyttä. Toivottavasti kaikki on hyvin.

Suomen maajoukkueita eri ikäluokissa 15-vuotiaasta lähtien edustanut ja A-maajoukkueessa keväällä 2017 debytoinut Yaghoubi uskoo, että niin on.

– Kaikki tulee someen aika nopeasti, ja olisin varmasti kuullut, jos olisi käynyt jotain. Läheisilläni on kaikki hyvin ainakin vielä toistaiseksi.

Se ei kuitenkaan tuo mielenrauhaa Yaghoubille. Tilanne Afganistanissa painaa mieltä jatkuvasti.

” ”Siellä ei toimi netti tällä hetkellä, enkä saanut yhteyttä.”

HIFK:n joukkueessa ilmenneen koronavirustartunnan ja sitä seuranneen karanteenin takia Yaghoubilla on ollut aikaa vaipua syvemmälle ajatuksiinsa kuin pelien pyöriessä.

– Kaikki ajatukset ovat olleet Kabulissa ja Afganistanissa läheisten luona. Huoli on tosi iso, ja vähän rankkoja aikoja eletään.

Yaghoubi syntyi Kabulissa marraskuussa 1994 ja pakeni maasta Iraniin viisivuotiaana vain päiviä sen jälkeen kun hänen isänsä oli ammuttu kotipihalle. Synkät muistot palasivat jalkapallotähden mieleen viimeksi maanantaina.

– Minulle tuli tosi haikea fiilis. Ensin minulta vietiin viisivuotiaana isä ja kotimaa, ja jouduin lähtemään turvan perään toiseen maahan. Pääsin käymään isäni haudalla 2017 ja katsomaan kotimaatani uudestaan – sitä, mistä juureni tulevat.

– Nyt se vietiin kokonaan meiltä. Fiilis on erittäin haikea, mutta tällaista tämä nyt on, ja tämän kanssa pitää elää, hän lisää.

” ”Minulta vietiin viisivuotiaana isä ja kotimaa.”

Moshtagh ”Mosa” Yaghoubi on pelannut HIFK:ssa kaudesta 2020 lähtien. Kuvassa Yaghoubi ja hänen entisen seuransa HJK:n Rasmus Schüller syyskuussa 2020 pelatussa ottelussa, jonka HIFK voitti 4–3. Yaghoubi teki yhden HIFK:n maaleista.

Yaghoubi kertoo toivovansa ihmeen tapahtumista. Sitä, että ihmiset, varsinkin naiset ja lapset, saisivat turvallisemman elämän.

– Heiltä on jo riistetty oikeus ja vapaus. Kabulissa ja Afganistanissa eletään nyt surullisia hetkiä. Sattuu sydämeen katsoa, miten ihmiset kärsivät siellä.

Yaghoubi on etniseltä taustaltaan hazara, joita on syrjitty läpi Afganistanin historian. Suurin osa hazaroista on shiiamuslimeja, kun enemmistö maan asukkaista on sunnimuslimeja. Myös Taleban on sunnalainen äärijärjestö.

– Me olemme vähemmistöväkeä Afganistanissa, ja myös hazarat ovat pahassa pulassa siellä, Yaghoubi kertoo.

Hänellä on paljon afgaanikavereita, ja yhteydenpito on nyt tiivistä. Synnyinmaan hirveydet ovat Yaghoubin mukaan vain yhdistäneet heitä, kun suru on yhteinen.

” ”Sattuu sydämeen katsoa, miten ihmiset kärsivät siellä.”

Pelikenttien väriläiskä muistuttaa kriisin keskellä myös Suomen vastuusta. Maassa on vieläkin paperittomia afgaaneja, joille ei ole myönnetty oleskelulupaa.

– Siinä mielessä on tosi surullista, että vielä 30. kesäkuuta lähetettiin afgaaneja takaisin Afganistaniin, vaikka oltiin tietoisia siitä, että iso osa maasta on talebanien hallussa, Yaghoubi sanoo.

Maahanmuuttovirasto keskeytti pakkopalautukset heinäkuun alussa.

– Niitä ihmisiä, jotka ovat nyt Afganistanissa, on vaikeaa ja jopa mahdotonta pelastaa ja auttaa, mutta toivon, että autamme niitä afgaaneja, jotka ovat täällä ja annamme heille turvapaikan.

Yaghoubi tietää, millaista on asua juurettomana uudessa maassa. Syrjintä, rasismi ja kiusaaminen olivat hänelle vuosien ajan arkea teheranilaisilla kaduilla.

– Minua kohdeltiin huonosti joka päivä sen kuuden vuoden ajan, mitä asuin siellä. Ja vain sen takia, että olen kotoisin Afganistanista.