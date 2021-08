Aamulehti

Uutispommi!? Jarkko Wissin lähtöpassit Ilveksestä kesken kauden yllättivät, vaikka huhuja tilanteen kärjistymisestä on liikkunut. Siitäkin saattoi päätellä jotain, ettei Ilveksen johto ole viime päivinä vastannut Aamulehden haastattelupyyntöihin, vaikka aiemmin yhteispeli sujui mallikkaasti.

Kaikkein hälyttävin merkki on ollut voimakas pelaajavirta poispäin Ilveksestä. Vaikka joukossa on riittänyt myös ”luonnollista poistumaa”, liigaporukan muutos on tuntunut hallitsemattomalta ja herättänyt monia kysymyksiä.

Tiistaina Ilveksen seurajohto reagoi voimakkaasti ja vaihtoi päävalmentajaa. Wissin tilalle nousee apuluotsi Toni Kallio.

Kerrataan hieman, miten tähän on tultu ja palataan samalla potkujen motiiveihin.

Wiss pestattiin Palloliitosta Ilveksen pääluotsiksi kaudeksi 2016 sen jälkeen, kun asiat Keith Armstrongin kanssa kärjistyivät.

Alla oli yksi liigakausi, jolloin Armstrong luotsasi "raksajengin" kahdeksanneksi.

Wissin osaaminen, pelaajabudjetin kasvu ja toiminnan ammattimaistuminen tekivät Ilveksestä nopeasti mitalikandidaatin, jota vastaan ei ollut kiva pelata.

Wissin debyyttikaudella Ilveksen paidassa nähtiin Reuben Ayarnan, Emile Paul Tendengin ja Mikael Soisalon kaltaisia nappihankintoja, jotka osaltaan nostivat joukkueen uudelle tasolle. Omista pelaajista esimerkiksi Lauri Ala-Myllymäki harppasi sarjan parhaimmistoon. Ilves osasi riisua vastustajia aseista ja iskeä heikkoihin kohtiin.

Vuonna 2017 keitokseen lisättiin esimerkiksi Baba Mensah, Tuco ja Marius Noubissi. Kasassa oli vahva tulosyksikkö ja viihdepaketti, jota kansa riensi kannustamaan Tammelaan. Ilves palasi pronssillaan mitalikantaan 32 vuoden tauon jälkeen.

Samaan aikaan Ilveksen seurajohto piti kukkaronnyörit tiukalla. Tampereen jalkapallohistoria on täynnä fuusioita, välistävetoa ja talousvaikeuksia, minkä takia Ilves-pomojen linja oli helppo ymmärtää.

Ilves tähyili HJK:n suuntaan ja valoi perustuksia kestävälle menestykselle. Seuran junioripuoli alkoikin tuottaa parempia yksilöitä, joita ajettiin Wissin johdolla taidokkaasti sisään liigaympyröihin.

Kesällä 2019 irtosi Suomen cupin voitto Maarianhaminassa. Myös sarjassa Ilves eteni vakuuttavasti, mutta syksyllä mitalit karkasivat niukasti. Joukkue olisi kaivannut maalintekijää, mutta Tuco meni KuPSiin ja juhli siellä mestaruutta.

Ilves hyödynsi pitkään taitavasti altavastaajan asemaa, mutta on nyt osin jäänyt sen vangiksi. Se on menettänyt liiaksi tärkeintä pääomaansa eli pelaajia parin viime vuoden aikana.

Nyt on nähty, että fiksusta taloudenpidosta on lyhyt matka pelaajat karkottavaan palkkatasoon.

Ilveksen pelaajapolitiikka ei voi kokonaan tyrmätä, mutta luottomiehistä olisi ollut syytä pitää tiukemmin kiinni. Myös sitä voi kritisoida, miksi ringissä on enemmän määrää kuin laatua.

Runsaan vuoden ajan jalkapallopiireistä on kuulunut tuohtumusta Wissin toimintatapoja ja suurta roolia kohtaan. Hänellä oli sormensa pelissä esimerkiksi sopimusneuvotteluissa, mikä ei kaikkia miellyttänyt.

Kukaan ei varmasti kiistä Wissin ammattitaitoa valmentajana ja jalkapallotekijänä, mutta Ilveksen yhtälöstä tuli arjen ilmapiirin kannalta vaikea.

Sarjatilanne ei olisi edellyttänyt valmentajan vaihtoa.

Tärkein syy ratkaisun taustalla lienee henkilösuhteiden rapautuminen. Kaikki pelaajat tai koko Ilves-johto eivät enää olleet varauksetta Wissin takana.

Koronapandemian ja stadionprojektin takia Ilveksen toimisto ja varmasti myös Wiss ovat joutuneet koville. Arjessa olisi kaivattu saumatonta luottamusta, mutta sitä ei enää ollut.

Nyt pakka on harvinaisen levällään, sillä esimerkiksi cupin voittaneeseen ryhmään nähden käytännössä koko joukkue on vaihtunut ja pitkäaikainen päävalmentaja saanut lähteä.

Tämän kauden osalta liigapaikka on viittä vaille varmistettu, joten Ykkönen ei ole heti kurkkimassa olan takaa. Toki syksy pitää hoitaa kunnialla.

Isompi taustatarina on, että Tammelan uusi stadion valmistuu runsaan kahden vuoden päästä. Ilves haluaa olla pyörittämässä toimintaa, eikä vain käyttämässä tiloja ja maksamassa vuokraa.

Seuran tulisi saada mahdollisimman pian lippulaivansa edustuskuntoon, koska sillä on suuri merkitys koko Ilveksen imagon kannalta. Viimeaikaiset käänteet eivät herätä luottamusta seuraa kohtaan.

Hyvä puoli asiassa on, että vuodessa tai kahdessa ehtii paljon. Tarvitaan vetovoimainen päävalmentaja, jonka ympärille on mahdollista rakentaa nopeastikin uutta alkua. Ilveksen peli ei ole menetetty, vaikka sen tielle osui nyt melkoinen kuoppa.