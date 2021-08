Kolme Ilves-pelaaja Pikkuhuuhkajiin – Naatan Skyttä myös mukana EM-karsinnat aloittavassa joukkueessa

Naatan Skytän Toulouse on aloittanut kauden Ranskan Ligue 2:ssa väkevästi.

Eetu Mömmö on pelannut vahvaa kautta Ilveksessä ja hänet valittiin myös Suomen nuorten maajoukkueeseen.

Aamulehti

Ilveksen jalkapalloliigan joukkueesta kolmikko Rasmus Leislahti, Eetu Mömmö ja Mikael Almen valittiin Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen, joka aloittaa EM-karsinnat.

Lisäksi Ranskan kakkosliigassa Toulousessa pelaava Naatan Skyttä, entinen Ilves-pelaaja, on mukana Juha Malisen valmentamassa Pikkuhuuhkajissa.

Alle 21-vuotiaiden EM-kisojen karsinnat alkavat Suomen osalta 3. syyskuuta. Silloin Suomi kohtaa Viron vieraskentällä.

Toisessa pelissä 7.9. vastaan tulee Kroatia, peli pelataan Oulussa.

Ilveksestä helmikuussa Toulouseen siirtynyt Skyttä on jäänyt alkukaudesta vähälle vastuulle. Joukkue on Ranskan kakkosliigassa toisena neljän pelin jälkeen: saldo on kolme voittoa ja yksi tasapeli.

Skyttä on pelannut alkukaudesta 22 minuuttia. Peliaika tuli kauden avauspelissä, edelliset kolme peliä Skyttä on ollut vaihtopenkillä.

Ilves-vahti Leislahdella on kova työ saada peliaikaa, sillä maalivahtikollegat Viljami Sinisalo (Aston Villa) ja Lucas Bergström (Chelsea) ovat Valioliiga-joukkueiden organisaatioissa.

– Lucas Bergström on harjoitellut kesällä Chelsean edustusjoukkueessa, ja maalivahtitilanteemme on oikein hyvä, kun Viljami Sinisalo on saanut vastuuta Aston Villan edustuksessa. Rasmus Leislahti täydentää kolmikkoa hyvin, päävalmentaja Malinen kertoo Palloliiton tiedotteessa.

Nuorten maajoukkueessa pelaava keskikenttäpelaaja Anssi Suhonen on päässyt pelaamaan alkukaudesta Kakkosbundesliigassa pelaavassa hampurilaisessa HSV:ssä.