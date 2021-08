Maaleitta jäänyt Teemu Pukki hehkutti yleisön edessä pelaamista: ”Kun käveltiin kentälle, tuli kylmät väreet”

Teemu Pukki otettiin vaihtoon 77. minuutilla.

Teemu Pukki ei onnistunut maalinteossa kauden avausottelussa jalkapallon Englannin Valioliigassa. Pukin edustama Norwich hävisi kotipelissään Liverpoolille 0–3.

Pukki pelasi ottelussa 77. minuuttia ennen kuin hänet otettiin vaihtoon. Pukki pääsi yrittämään maalintekoa avausjaksolla rangaistusalueen sisältä, mutta laukaus suuntautui päin Liverpoolin maalivahtia Alisson Beckeriä.

– Ensimmäinen puoliaika oli meiltä suhteellisen hyvä. Pääsimme hyvin peliin mukaan ja pystyimme pitämään palloa. Maalipaikka ajautui aika pieneen kulmaan, sieltä on vaikea tehdä, Pukki sanoi Viasatin haastattelussa.

Avausmaali nähtiin 26. minuutilla, kun Diogo Jota vei Liverpoolin johtoon.

Toisella puoliajalla Liverpoolilta osuivat Roberto Firmino ja Mohamed Salah. Salah on tehnyt maalin Valioliigan avauskierroksella viitenä peräkkäisenä vuotena, mikä on uusi Valioliigan ennätys.

Salah syötti kaksi muuta Liverpoolin maalia.

Valioliigassa pelataan jo yleisön edessä. Norwichin ja Liverpoolin kohtaamisessa oli yli 27 000 katsojaa.

– Kun käveltiin kentälle, tuli kylmät väreet. Tätä on ollut ikävä. Futis on eri laji, kun katsojat ovat paikalla. On tuo niin mahtava fiilis pelata yleisön edessä; Pukki sanoi.

Norwich pelaa seuraavan kerran ensi lauantaina, jolloin vastassa on Manchester City. Liverpool kohtaa seuraavassa ottelussaan Burnleyn samaten lauantaina.