Harry Kanen mahdollinen seurasiirto puhuttaa ennen Tottenhamin ja Cityn kohtaamista – Guardiola löi lisää vettä kiukaalle: ”Tietenkin olemme kiinnostuneita”

Maaliahne hyökkääjä haluaa menestystä, mutta onko Manchester City valmis maksamaan hänestä?

Harry Kane on edustanut pitkään Tottenhamia.

Lontoo

Jalkapallon Englannin Valioliigan hallitseva mestari Manchester City aloittaa sunnuntaina mestaruutensa puolustamisen, kun tähtisikermä vierailee Lontoossa Tottenhamin luona. Tottenhamin ykköspelaaja Harry Kanen tulevaisuus puhuttaa ennen ottelua enemmän kuin itse ottelu.

Kane palasi myöhäiseltä kesälomalta Yhdysvalloista ja liittyi karanteenin jälkeen vasta perjantaina Tottenhamin harjoitusvahvuuteen.

Englannin EM-hopeajoukkueen kapteeni ei ole salaillut haluaan jättää Tottenham, jota hän on edustanut poikavuosistaan lähtien. City on ollut vahvin ehdokas uudeksi seuraksi etenkin sen jälkeen, kun Cityn kaikkien aikojen maalintekijä Sergio Agüero lähti Barcelonaan.

Raha vaikuttaa sopimuksen syntymiseen. Kane teki kolme vuotta sitten kuuden vuoden jatkosopimuksen Tottenhamin kanssa, joten lontoolaisseuran puheenjohtaja Daniel Levy on asettanut 28-vuotiaan pelurin hintalapun suureksi. Hinnan odotetaan olevan enemmän kuin 100 miljoonaa puntaa (noin 117 miljoonaa euroa), jonka City maksoi aiemmin tässä kuussa Englannin maajoukkuemies Jack Grealishista.

– Harry on poikkeuksellinen ja epätavallinen hyökkääjä. Siitä ei ole epäilystäkään. Tietysti olemme kiinnostuneita, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi viime viikolla.

– Mutta hän on Tottenhamin pelaaja. Jos he eivät halua neuvotella, ei meillä ole asiasta enempää sanottavaa. Jos he haluavat, tulemme yrittämään.

Henkilökohtaista kunniaa, mutta ei pokaaleja

Viime kaudella Kane voitti kolmannen kerran urallaan Valioliigan maalikuninkuuden ja viimeisteli kesä-heinäkuussa pelatuissa EM-kilpailuissa neljä maalia. Hän oli Englannin avainpelaaja etenkin pudotuspelivaiheessa, kun hän johdatti joukkueensa loppuotteluun. Kane onnistui myös loppuottelun rangaistuspotkukilpailussa, mutta Italia oli vahvempi ja voitti Euroopan mestaruuden.

Kolme vuotta sitten Kane voitti MM-kilpailujen maalikuninkuuden, kun hän osui kuudesti. Englanti sijoittui neljänneksi.

Kanen merkitys Tottenhamille ja Englannin maajoukkueelle on ollut valtava, mutta pokaalit ovat kiertäneet häntä. Cityssä mahdollisuudet olisivat Tottenhamia paremmat, kun manchesterilaisjoukkue menestyy Valioliigassa ja kuuluu suosikkeihin myös Mestarien liigassa.