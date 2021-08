Maali yli 50 metristä: Tampere Unitedin maalitykki laukoi ottelun neljännen osumansa yli puolesta kentästä verkkoon

Tampere United on tehnyt selvää jälkeä Kolmosen B-lohkossa.

Tampere United on tehnyt murskaavaa jälkeä tällä kaudella jalkapallon Kolmosen B-lohkossa, ja sama tahti jatkui myös torstaina Pirkkalan Jalkapalloklubia vastaan.

Erityisesti vauhdissa oli isäntien Eric Bullock. Hyökkääjä laukoi ottelussa peräti neljä maalia, joista viimeinen oli todellinen kaunokainen.

Bullock sai pallon noin 30 metrin päässä omasta maalista, kuljetti sitä noin 15 metriä ja laukoi pallon yli puolesta kentästä maaliin.

Vieraiden maalivahti Antti Paasi ei voinut kuin ihastella pallon lentoa verkkoon.

Tampere United voitti ottelun maalein 6–2.

Bullock on tehnyt kahdeksassa ottelussa seitsemän maalia. Joukkueen ykköstykki on Roope Koistiainen, jolla on yhdeksästä ottelusta koossa 13 maalia.

Tampere United on voittanut yhdeksästä ottelusta kahdeksan ja pelannut kerran tasan. Maaliero on murskaava 56–5.