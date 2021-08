Aamulehti

Argentiinalaispoika Lionel Messi, 13, pakkaa laukkunsa ja lähtee kohti suurta tuntematonta. Eletään vuotta 2001.

Messi liittyy FC Barcelonan kuuluun jalkapalloakatemiaan La Masiaan, ja pian hänestä tulee kurssien priimus, eräänlainen jalkapallokoulun hikipinko.

Hän debytoi 17-vuotiaana Espanjan pääsarjassa ja 18-vuotiaana Argentiinan maajoukkueessa.

Kun Messi on parikymppinen, käy selväksi, että Barcelonalla on käsissään yksi kaikkien aikojen pelaajista. Messiä verrataan Maradonaan ja aikalaisista vain Cristiano Ronaldo pelaa edes lähelle samalle tasolla. Kaksikon kamppailu maalikuninkuuksista ja pokaaleista ajaa heitä molempia eteenpäin.

Kaikista eniten Messiä vertaillaan kuitenkin häneen itseensä.

34, 31, 50, 46, 28, 43, 26, 37, 34, 36... Siinä Messin kausikohtaisia maalimääriä Espanjan liigassa.

Hän korottaa riman niin korkealle, ettei sen ylittäminen ole mahdollista edes hänelle itselleen.

Barcelonan peleissä pääasia ei enää ole siinä, voittaako joukkue vaan siinä, montako maalia Messi tekee. Tai siinä, monenko vastustajan ohi hän pujottelee matkallaan maalintekoon.

Messi tarjoaa illasta toiseen viihdettä, joka saa jalkapallofanit ympäri maailman liimautumaan vastaanottimien ääreen.

On helppo unohtaa, että maaleja latova hyökkääjä on ihminen, eikä kone. Epäinhimillinen on monesti toistuva adjektiivi Messin suoritusten kuvailussa.

Hämmästyttävintä tässä kaikessa on se, etteivät valtavat odotukset tunnu näkyvän Messissä. Hän on siinäkin mielessä poikkeusyksilö.

Hyvä on, maajoukkuepaidassa paineet ovat kenties hieman hidastaneet menoa, eikä maalitahti ole ollut samanlaista kuin Barcelonassa.

Maailmanmestaruus on kiertänyt Messiä ja Argentiinaa.

Kahdesti olen päässyt todistamaan Argentiinan putoamista ja Messin kyyneleitä paikan päällä.

2010 Etelä-Afrikassa koko show ei pyörinyt hänen ympärillään, mikä johtui pelkästään siitä, että joukkuetta valmensi huikentelevainen Maradona. Ja valmentamisen voisi laittaa lainausmerkkeihin.

2018 Venäjällä ennen Argentiinan ja Ranskan pudotuspeliä 45 minuutin ennakkoinfossa puhuttiin 42 minuuttia Messistä ja hänen suuruudestaan, jota myös pääluotsi Jorge Sampaoli jaksoi hokea.

Sen jälkeen oli helppo ymmärtää, että Messin ylivertaisuus ja häneen kohdistuvat odotukset ovat isompi ongelma kaikille muille paitsi Messille itselleen.

Niin hyvä kuin Messi onkin, häneen tulisi suhtautua yhtenä osana kokonaisuutta. Se tuntuu käyneen mahdottomaksi jopa kanssapelaajille ja valmentajille. Sen sijaan he levittävät punaista mattoa Messin jalkojen juureen. Ikään kuin heidät olisi palkattu tähän suureen näytelmään vain ylistämään hallitsijan ylivertaisuutta.

Viimeiseen pariin kauteen FC Barcelona ei onnistunut voittamaan mestaruutta eikä päässyt Mestarien liigassa välieriin saakka. Syy oli yksinkertainen, joukkue ei ollut riittävän hyvä. Tilannetta ei helpottanut koko seuran nöyristely Messin edessä.

Nyt kun Messi vaihtaa paellan patonkiin, PSG:n päävalmentajalla Mauricio Pochettinolla on käsissään todellinen tähtisikermä, mutta samalla potentiaalinen ruutitynnyri. Miten suhtautua jalustalle nostettuun maanmieheen, jonka pitäisi olla vain yksi, toki tärkeä, palanen kovien tavoitteiden saavuttamisessa?