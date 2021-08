HJK varmisti miljoonapotin: ”Merkittävä asia, lohkopaikka on nyt varma”

HJK karsii Fenerbahcen kanssa pääsystä Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Euroopan konferenssiliigan lohkovaiheeseen paikka varmistui jo.

STT, Helsinki

HJK onnistui makeasti ja arvokkaasti, kun se voitti jalkapallon Eurooppa-liigan kolmannella karsintakierroksella Neftci Bakun yhteismaalein 5–2. Azerbaidzhanilaissikermä jäi Klubin jalkoihin torstaina 3–0 Roope ja Riku Riskin osumilla.

– Merkittävä asia, lohkopaikka on nyt varma. Pitää olla onnellisia ja ylpeitä suorituksesta, HJK:n valmentaja Toni Koskela iloitsi.

HJK sinetöi Neftcin kaadolla paikkansa vähintään Euroopan konferenssiliigan lohkovaiheeseen. Se tietää helsinkiläisseuralle noin kolme miljoonaa palkintoeuroja. Mutta HJK:lla on mahdollisuus enempäänkin, sillä seuraavaksi se pyrkii Eurooppa-liigan karsintojen pudotuspelikierrokselta lohkovaiheeseen. Pudotuspelikierroksella vastassa on turkkilainen jättiläinen Fenerbahce.

– Nyt pitää metsästää Fenerbahcen päänahkaa, HJK:n Koskela linjasi.

HJK-pelaajat kiittivät fanejaan pelin jälkeen.

Tim Sparv debytoi HJK-paidassa tällä kaudella.

HJK:n kausi on sujunut upeasti. Kuluvassa sesongissa on paljon samaa, kuin vuosissa 1998 ja 2014, jolloin helsinkiläiset etenivät Mestarien liigaan ja Eurooppa-liigaan.

– Nyt ollaan saavutettu jotain. Näitä ei ihan joka vuosi Suomi-futiksessa tule. Uskon, että joukkueen tarina on kuitenkin vielä kesken, HJK:n Koskela visioi.

Riski-show ja Sparv

Isäntien maaleista kaksi viimeisteli Roope Riski, isoveli Riku yhden. Riku aloitti maalinteon heti tauon jälkeen, hän laukoi boksista terävästi takakulmaan.

Tunnin pelin kohdalla Rikua rikottiin rankkarin arvoisesti, pallon sijoitti sisään varmuudella Roope. Lopullisen sinetin bakulaisten arkkuun iski Roope 89. minuutilla karattuaan läpiajoon, jonka hän päätti nostamalla pallon yli maalivahti Agil Mammadovin.

– Kiva, että yhdestä perheestä tulee kolme maalia, Koskela velmuili.

Ottelun 82. minuutilla HJK vaihtoi kentälle Huuhkaja-kapteeni Tim Sparvin. Sparv debytoi HJK:ssa pienessä mutta tärkeässä roolissa. Suotuisa sisäänajo varmisti, että helsinkiläisillä on jatkossa yksi valttikortti lisää pakassaan.

– Hän tuo meille täysin erilaisen pelaajaprofiilin, mitä meillä jo on. Sparv on selkeä kuutospaikan, puolustava keskikenttäpelaaja, hänellä on kokemusta maailmalta ja kovista peleistä, HJK:n Koskela hehkutti.

Riku Riski teki pelin avausmaalin.