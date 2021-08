Portugalilaistoppari tehtaili hattutempun ja TPV päästi neljä erikoistilannemaalia SalPan juhliessa

TPV hävisi viiteen päivään toistamiseen Salon Palloilijoille jalkapallon miesten Kakkosessa.

Tulostaulu harvoin valehtelee. Kun jalkapallon miesten Kakkosessa tamperelainen TPV hävisi viiden päivän aikana Salon Palloilijoille ensin 0–2 ja keskiviikkona 0–5, voi todeta salolaisten olevan pelillisesti selvästi edellä.

– Alakuloista on. Tarvittaisiin voitto nostamaan itseluottamusta. Tulos kertoo oleellisen, vähän köykäisiksi jäätiin fyysisesti ja henkisesti, TPV:n päävalmentaja Mikko Innanen summasi.

SalPan vire koheni, kun he pääsivät pelaamaan keskiviikkona kotikentällään. TPV joutui takaa-ajoasemaan jo kahdeksannella minuutilla, kun portugalilaispuolustaja Jakson Mendes vei kotijoukkueen johtoon.

Portugalilaispelaajat koituivat TPV:lle liian vaikeiksi puolustaa. Edellispelissä kahdesti osunut hyökkääjä Efraim Mavengo viimeisteli viime pelin tapaan rangaistuspotkusta maalin ja vei SalPan johtoon 2–0 avausjaksolla.

Mendes osui uudestaan toisen jakson alkuminuuteilla ja viimeisteli hattutemppunsa 82. minuutilla. Keskuspuolustajana pelaava Mendes siirtyi SalPaan täksi kaudeksi Kolmosen Peimari Unitedista. Maaleista kaksi tuli kulmista ja yksi vapaapotkusta, kaikkiaan TPV päästi siis neljä erikoistilannemaalia.

Loppulukemat viimeisteli Lucas Gabrielsson neljännellä lisäaikaminuutilla.

TPV on taistellut hieman vajaalla materiaalilla viime ajat.

– Nopeasti tulee taas seuraava peli. Ei ole paljoa vaihtoehtoja, kysellään keillä on jaloissa virtaa, Innanen tuumi tulevasta.

TPV on keskellä kovaa pelirupeamaa. Seuraava peli on jo lauantaina kotikentällä, kun vieraaksi saapuu Honka Akatemia. TPV on yhä sarjassa sijalla 11, SalPa nousi neljänneksi.