Ilves hukkasi kaksi tärkeintä valttia – Taas lähti yksi liigan huippupelaaja, seurassa on kriittisen keskustelun paikka

Tammelan uusi jalkapallostadion ansaitsee huipputason liigajoukkueen. Nyt Ilves ei ole sellainen.

Aamulehti

Raskaat koneet jyskyttävät Tammelan stadiontyömaalla. Valmista pitäisi tulla loppuvuodesta 2023.

Stadionin yhdeksi pääkäyttäjäksi on tulossa Tampereen Ilves, jonka lippulaivana seilaa miesten liigajoukkue. Odotusarvo on, että viimeistään uudella areenalla Ilves taistelee tosissaan Suomen mestaruudesta.

Joukkue on suorittanut viime vuodet Jarkko Wissin alaisuudessa tasaisesti ja pelaajabudjettiin nähden hyvin. Vuonna 2017 Ilves voitti pronssia ja kaksi vuotta myöhemmin Suomen cupin. Se on ollut sarjassa joka vuosi viiden sakissa.

Taustalla seura on virittänyt juniorimyllyään, joka on alkanut tuottaa laatupelaajia. Tämä yhdistettynä hyviin yleisömääriin ja tiukkaan taloudenpitoon on tehnyt Ilveksestä jopa esimerkin monelle muulle seuralle.

Päällisin puolin kaikki on kunnossa, mutta pinnan alla kytee. Ilveksessä on ollut tyytymättömiä pelaajia, joita riepovat Wissin ehdottomuus ja seuran matalat palkat. Se on osaltaan johtanut avainmiehistön voimakkaaseen vaihtuvuuteen.

Kukaan ei väitä, että jalkapalloseuran pyörittäminen Suomessa olisi helppoa. Monelta osin Ilveksessä on tehty hyvää työtä, mikä pätee myös päävalmentajaan.

Tällä hetkellä liigajoukkueesta kuitenkin puuttuu kaksi kenties tärkeintä rakennuspalikkaa: johtajuus ja jatkuvuus.

Kentällä Ilves kaipaisi voimakkaampia liidereitä, jotka näyttävät muille suunnan, määrittävät vaatimustason ja käyttävät ääntään. Nyt peleissä kuuluu vain tuplaveen ääni. Ilveksestä on tullut turhan päävalmentajavetoinen, mitä pätee pitkälti myös toimintaan kentän ulkopuolella.

Wiss käyttää suurta valtaa myös pelaajasopimuksiin ja -siirtoihin liittyen. Hän on kova ammattilainen, mutta tuntuu siltä, että yhtälö on syönyt joukkueen ilmapiiriä.

Tietojeni mukaan Ilveksessä pohditaan nyt, miten järjestää urheilujohto tulevaisuudessa.

Jääkiekon puolella toimitusjohtaja Risto Jalo otti homman haltuunsa ja palkkasi urheilupomoksi Timo Koskelan. Tämä taas linjasi ensi töikseen, että jatkossa Ilveksen päävalmentaja keskittyy valmentamaan. Joukkueen kasaamisesta vastaavat muut.

Jalkapallossa taloudelliset paukut ovat jääkiekkoa pienemmät, mutta futis-Ilves joutuu nyt pähkäilemään tosissaan urheilujohtajan palkkaamista ja samalla Wissin roolia. Pian pöydällä on sekin, kuka Ilvestä valmentaa uudessa Tammelassa. Wissin sopimus ulottuu ensi kauden loppuun.

Jatkuvuuden puute on koko suomalaisen liigajalkapallon vitsaus. Ilvestä se tuntuu riivaavan nyt erityisen pahasti. Jatkuvuutta on riittänyt vain valmennuksessa ja taustoissa.

Sarjan kärjessä porhaltaneesta ja Suomen cupin voittaneesta vuoden 2019 ydinryhmästä Ilveksessä pelaavat tällä hetkellä vain Tatu Miettunen ja Tuure Siira. Lisäksi seuran sopimuspelaajiin kuuluu Ilari Mettälä, joka lähti TPS:aan lainalle.

Tuorein lähtijä on Felipe Aspegren, joka ajautui Ilveksessä hämmästyttävästi sivuraiteille hienon viime kauden jälkeen ja siirtyi tiistaina KuPSiin.

Aspegren ei ole ensimmäinen ulkokehälle joutunut Ilves-pelaaja.

Ulospäin näyttää hassulta, kun seura etsii uusia pelaajia, mutta ei saanut esimerkiksi liigan eliittiin kuuluneista Baba Mensahista ja Aspegrenista tänä vuonna mitään irti.

Ilveksen täytyy jatkossa pystyä huolehtimaan runkopelaajistaan paremmin.

Junioreista on sentään jonkin verran iloa liigajoukkueelle. Ryhmässä on raikkaita jalkapareja Eetu Mömmön johdolla.

Silti junioripelaajatkaan eivät takaa kaivattua jatkuvuutta, sillä kovimmat talentit jättävät seuran todella varhain. Naatan Skytän lähdön merkittävää siirtosummaa vastaan ymmärtää, mutta olisiko Ilves voinut pitää Maksim Stjopinin ja Juho Talvitien kaltaiset talentit pidempään.

Oma lukunsa ovat ulkomaalaishankinnat, joita Ilves panttasi hyvin lähelle kauden alkua. Kolumbialaiskolmikon ja Patrick Loa Loan panos on jäänyt vaatimattomaksi. Hernan Luna vaikuttaa pelimieheltä, muut keskinkertaisuuksilta.

Kun kaikki tämä pannaan yhteen, Ilveksen konsepti ei enää näytäkään voittavalta. Seuran sisällä on nyt kriittisen keskustelun paikka.