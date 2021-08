Ilveksen voittoputki Kakkosessa jatkuu – Punakortti vaikeutti TPV:n urakkaa

Jalkapallon miesten Kakkosessa tamperelaisilla oli kaksijakoinen lauantai. Keskinäinen kamppailu sarjataulukossa jatkuu tiukkana.

Kun Ilves/2 pääsi jalkapallon miesten Kakkosessa voittojen makuun, on meno ollut vahvaa. Ilves otti kolmannen voittonsa putkeen lauantaina, kun kotikentällä kaatui Espoon Palloseura maalein 2–1.

Ilves meni kahden maalin johtoon Teemu Hytösen ja Oiva Jukkolan osumilla. EPS:n Aleksi Hollmen kavensi, mutta se ei riittänyt pisteisiin Kaupissa.

Ilveksen voitossa iso asia oli se, että nyt kaatui sarjassa selvästi ylempänä oleva joukkue. EPS on ollut keskikastissa ja nyt seitsemäs. Ilves on voittojen myötä noussut jumbosijalta kymmenenneksi. Kaksi aiempaa voittoa tulivat viimeiseksi pudonneesta VJS:stä.

TPV:n iltapuhde ei ollut Ilveksen kaltainen, vaan Salon Palloilijat haki Tampereelta vierasvoiton maalein 2–0.

Salolaiset palasivat pelikentille koronakaranteeninsa jälkeen, mutta parin viikon pelitauko ei näkynyt tulostaululla.

Ottelu oli pitkään tasoissa ilman osumia. TPV-puolustaja Mustafa Husseinin ulosajo kuitenkin keikautti pelin voimasuhteita. Hussein sai kaksi keltaista, ensimmäisen 30 minuutin ja toisen 43 minuutin kohdalla.

TPV ei pystynyt taistelemaan kokonaista jaksoa vajaamiehisenä, vaan SalPa osui lopulta kahdesti. Maalinteon aloitti rangaistuspotkusta SalPan hyökkääjä Efraim Mavengo 66. minuutilla. Mavengo viimeisteli loppulukemat 79. minuutilla.

TPV on pudonnut putoajan paikalle sijalle 11, kun Ilves on noussut voitoillaan pois kahdelta viimeiseltä sijalta. Tamperelaiskaksikon ero on kolme pistettä Ilveksen hyväksi.

Molempien pelien tallenteet voi katsoa osoitteesta aamulehti.fi/live.